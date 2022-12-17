بابا نويل.. من اخترعه بعد 1700 عام على وجوده؟

وتعود قصة بابا نويل إلى ما يقرب من 1700 عام، حيث كان هناك أسقف ثري اسمه "نيكولاس دي مير" وكان كريمًا وخيّرًا، ويوزّع الطعام والهدايا على أفقر الناس في الليل، وتم تقديسه من قبل الكنيسة، وتم الاحتفال به خلال عيد القديس نيكولاس، الذي كُرّس له.

وقد أصبح ذلك، اليوم، الذي صادف، الـ6 من شهر كانون الأول/ديسمبر، يومًا دينيًا وشعبيًا يتم الاحتفال به في العديد من البلدان، التي تتكون منها أوروبا في الوقت الراهن.

وفي القرن السادس عشر حرّم الإصلاح البروتستانتي الاحتفال في معظم البلدان الأوروبية في ذلك الوقت، لكنّ الهولنديين حوّلوا شخصية القديس نيكولاس إلى شخصية أكثر حيادية وعلمانية وأطلقوا عليها اسم "سينتر كلاس/Sinterklaas"، وبقي توزيع الألعاب والهدايا جزءًا من العادات والتقاليد.