وفاة شقيقة مارتن لوثر كينغ

ولدت كريستين كينغ يوم 11 سبتمبر/أيلول عام 1927 في أتلانتا، وحصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية سبيلمان عام 1948 ثم التحقت بجامعة كولومبيا بنيويورك، حيث حصلت على درجتي ماجستير في التعليم.

يذكر أن مارتن لوثر كينغ اغتيل في ممفيس بولاية تنيسي على يد جيمس إيرل راي عام 1968، وفي العام نفسه، اشتركت فارس مع أرملته كوريتا سكوت كينغ في تأسيس مركز كينغ للتغيير الاجتماعي السلمي في أتلانتا.