وفاة شقيقة مارتن لوثر كينغ
توفيت يوم الخميس، الناشطة البارزة كريستين كينغ فارس، شقيقة بطل الحقوق المدنية الأمريكي الراحل مارتن لوثر كينغ، عن عمر ناهز 95 عاماً.
وأعلن مركز "كينغ" أن الناشطة التي كانت عضواً مؤسساً في مجلس إدارته توفيت "بسلام" وسط عائلتها في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.
وللراحلة باع طويل في الدفاع عن الحريات، حيث شاركت بأحداث تاريخية لحركة الحقوق المدنية مثل مسيرة عام 1965 بين مدينتي سلما ومونتغمري بولاية ألاباما ومسيرة رفض الخوف في مسيسبي عام 1966.
ولدت كريستين كينغ يوم 11 سبتمبر/أيلول عام 1927 في أتلانتا، وحصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية سبيلمان عام 1948 ثم التحقت بجامعة كولومبيا بنيويورك، حيث حصلت على درجتي ماجستير في التعليم.
يذكر أن مارتن لوثر كينغ اغتيل في ممفيس بولاية تنيسي على يد جيمس إيرل راي عام 1968، وفي العام نفسه، اشتركت فارس مع أرملته كوريتا سكوت كينغ في تأسيس مركز كينغ للتغيير الاجتماعي السلمي في أتلانتا.