البندقية تطبق "ضريبة" للحد من السياحة المفرطة

حددت بلدية البندقية الأيام التسعة والعشرين من سنة 2024 التي ستفرض فيها ضريبتها الجديدة البالغة 5 يورو على السياح الذين يأتون ليوم واحد إلى المدينة الإيطالية، التي تعاني مساوئ موجات السياحة الجماعية.

ويبدأ تطبيق هذا الإجراء في الفترة التي تشهد ذروة الحركة السياحية وتمتد من 25 نيسان/أبريل إلى 5 أيار/مايو، ثم تُفرض الضريبة خلال عطلات نهاية الأسبوع في أيار/مايو (11 و12 و18 و19 و25 و26 منه) وفي حزيران/يونيو (8 و9 و15 و16 و22 و23 و29 و30 منه)، بالإضافة إلى عطلتي نهاية أسبوع في تموز/يوليو (6 و7 و13 و14 منه).

وينحصر المستهدفون بهذه الضريبة التي أرجئ تطبيقها أكثر من مرة في السياح الذين يدخلون المدينة القديمة بين الثامنة والنصف صباحاً والرابعة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، على ما أوضحت البلدية في بيان.