كيف تتعامل العائلات العربية مع "التربية الجنسية" في المدارس الأوروبية؟

لم نعتد هذه الجرأة

وقالت فاطمة منير (32 عاماً) لـ"إرم نيوز"، إن "مادة التربية الجنسية أمر جيد ومفيد من الناحية الثقافية والتربوية، لكن هذه التربية لا تناسبنا.. ونحن كعرب نعترض على سقف الحرية العالي، كما أنها مرفوضة في هذه السن المبكرة للأطفال".

وفاطمة ربة أسرة عربية مكوّنة من طفلين وأبوين من أصول مصرية، وتعيش في برلين، وتعترض على تعليم أطفالها المسائل الجنسية بهذه الجرأة، خاصة بعد تعرضها لعدة مواقف محرجة داخل المنزل.

وقالت: "المعلومات التي تتلقاها ابنتي (8 سنوات) تغيّب بشكل كامل دور الدين والأخلاقيات والتقاليد التي تربينا عليها، وتجعل الحديث بالأمور الجنسية حاضرا دائماً وبلا ضوابط".

وأضافت: "في مدرسة ابني مصطفى (11 عاماً) يوزعون على الطلاب مجسّمات أعضاء جنسية ودمى لتدريبهم على استخدام أساليب الوقاية والجنس الصحيح، لكن الطفل لن يكتفي بذلك، بل سيدفعه الفضول لتجربة ذلك في الحقيقة، وهنا تكمن الخطورة".

وتابعت: "يوجد طرح لهذه المسائل خلال نقاشات منزلية بشكل مطول ودوري، وهذا يتنافى مع ديننا وعاداتنا حتى لو كان صحيحاً من الناحية العلمية".