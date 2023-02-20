أخطاء يرتكبها الآباء لمنع بكاء أطفالهم.. وهذه بدائلها الصحية

وقالت توبين، وفق موقع "هافينغتون بوست" الإخباري، إن الاستجابة السريعة لغضب الأطفال مثل أن نطلب منهم التوقف عن البكاء، ونخبرهم بأنهم يبكون على شيء تافه"، قد تزيد من نوبة غضبهم.

وشرحت أن ما يبكي عليه الأطفال الرضع يكون حقيقياً ومهماً بالنسبة لهم، إذ إن نوبات الغضب هي في الأساس وسيلة للتعبير بقوة عن مشاعرهم، وهي جزء طبيعي جدًا من نموهم، لتبدأ في التقلص عندما يكبرون ويصبحون أكثر قدرة على التواصل والتعبير عن رغباتهم واحتياجاتهم.

وكشفت الطبيبة توبين أن العديد من الدراسات الحديثة الخاصة بأساليب التربية، حذرت من أن منع غضب الأطفال من خلال إلهائهم بدمية أو تشغيل التلفاز، وهي طرق شائعة يستخدمها الكثير من الآباء لمنع غضب صغارهم، من الممكن أن تجعلهم يتوقفون عن البكاء، إلا أن ذلك لا يساعدهم على المدى الطويل في تعلم كيفية تنظيم عواطفهم.

وبدلاً من اتباع مثل هذه السلوكيات الخاطئة، قدمت توبين مجموعة من النصائح للتعامل مع نوبة غضب الأطفال بطرق صحية دون التأثير على نموهم الطبيعي.