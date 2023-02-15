رجل يقيم حفل زفافه داخل مستشفى
قرر رجل من مدينة "رامجانجماندي" في ولاية "راجستان" الهندية الزواج من عروسه في المستشفى، بالرغم من إصابتها بكسور متعددة.
واضطر الزوجان بانكاج ومادو راثور، إلى إقامة حفل زواجهما رسميًا في مستشفى في منطقة "كوتا" بولاية راجاستان، بعد أن سقطت العروس من السلم عشية يوم زفافها.
وتسبب الحادث للعروس بكسور متعددة في ذراعيها وساقيها، كما أصيب رأسها في الحادث، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى "MBS" لتلقي العلاج.
وبعد الحادث، ناقشت عائلة العروس والعريس خطط متابعة حفل الزواج، وعبر بانكاج عن رغبته في الزواج من عروسه في المستشفى.
وتم حجز غرفة في المستشفى لهذا الغرض وتم تزيينها بشكل جميل، وبالفعل أقيمت طقوس الزفاف في المستشفى بحضور جميع أفراد الأسرة، وقام العريس بدفع العروس على كرسي متحرك.
وأشارت التقارير المحلية إلى أن جميع طقوس الحفل تمت بنفس طريقة حفلات الزفاف العادية التي تقام في الهند مثل حفل الإكليل ومراسم "مانغاليا دارنام"، وهي قلادة يربطها العريس حول عنق العروس في شبه القارة الهندية، بالإضافة إلى طقوس وضع "السندور" على جبهة العروس، ولكن لم يتم تنفيذ طقوس الجولات السبع حول النار، لأن العروس لم تكن تستطيع المشي.
وأخبر الأطباء عائلة العروسين بعد الانتهاء من حفل الزواج أن مادو ستظل في المستشفى لبضعة أيام أخرى قبل أن تتمكن من الاستمتاع بحياتها الزوجية.
يشار إلى أن حفلات الزفاف في الهند تتميز بكثرة الطقوس والاحتفالات التي تستمر لعدة أيام، وعادة ما يكون عدد الحضور كبيرا ليصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف شخص.