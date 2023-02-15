رجل يقيم حفل زفافه داخل مستشفى

قرر رجل من مدينة "رامجانجماندي" في ولاية "راجستان" الهندية الزواج من عروسه في المستشفى، بالرغم من إصابتها بكسور متعددة.

واضطر الزوجان بانكاج ومادو راثور، إلى إقامة حفل زواجهما رسميًا في مستشفى في منطقة "كوتا" بولاية راجاستان، بعد أن سقطت العروس من السلم عشية يوم زفافها.

وتسبب الحادث للعروس بكسور متعددة في ذراعيها وساقيها، كما أصيب رأسها في الحادث، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى "MBS" لتلقي العلاج.