دراسة: الزواج غير السعيد أفضل للصحة من العزوبية أو الانفصال

توصلت دراسة علمية حديثة أجراها فريق مشترك من جامعتي "كارلتون" و"لوكسمبروغ"، إلى أن الزواج غير السعيد أفضل لصحة الإنسان من كونه يعيش عازباً أو منفصلا.

وأفادت الدراسة بأن الأشخاص الذين يعيشون مع زوج يكونون أقل عرضة للإصابة بارتفاع مستويات السكر في الدم، بغض النظر عن مدى انسجام أو حدة علاقتهم.

ويعتقد الخبراء أن الأزواج يؤثرون على سلوك بعضهم البعض وكذلك يميلون للحصول على دخل مشترك أعلى، مما قد يؤدي أيضًا إلى تناول طعام صحي.