إيران تفرض "الحجاب الأسود" على العاملات في الصيدليات

ووفقًا لهذه التعليمات، يجب على المسؤولين الفنيين ارتداء ملابس العمل البيضاء ويجب على جميع الموظفين غير الصيدلانيين في الصيدلية ارتداء ملابس العمل الخضراء أو الزرقاء، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم جميع الصيدليات بإرفاق ملحق هذه التعليمات أمام عملاء الصيدلية.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية خلال الأسابيع الماضية تقارير عن إغلاق عدد من الصيدليات والمكاتب الطبية والمطاعم والمقاهي بسبب عدم مراعاة "الحجاب".

وتؤكد السلطات الحكومية على تطبيق "الحجاب الإلزامي" في الوقت الذي بدأت فيه احتجاجات شعبية مناهضة للحجاب في إيران منتصف أيلول/سبتمبر العام الماضي، عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في طهران، بتهمة " عدم مراعاة الحجاب بشكل كامل ".