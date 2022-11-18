لا أريد أطفالًا.. لكنني أخشى الندم

لعلك تعرف شخصًا لا يريد أو لم يرغب أبدًا في إنجاب الأطفال. في السابق لم يكن هذا الخيار يُنظر إليه عمليًا في إطار الحرية الفردية، النساء اللواتي لم ينجبن أطفالًا كن ببساطة لا يستطعن ذلك، أمّا اليوم فالأمر صار خيارًا.

منذ أعوام عدة كان اختيار إنجاب الأطفال مسألة محل تفكير كبير، ومرد ذلك جزئيًا هو الشعور بالندم المحتمل مستقبلًا وجزئيًا بسبب الشعور بالمسؤولية، وكثير من الناس يميلون إلى رفض الإنجاب ولكنهم يخشون من إمكانية الرغبة في الإنجاب في المستقبل ومن أن يجدوا أنفسهم في عُمرٍ لم يعد الإنجاب فيه ممكنًا.

ومع ذلك، فإن انعدام الأمن هذا ينبع من بعض المسائل التي لم تتم إثارتها مع مرور الوقت. ما الذي يجعل أي شخص لا يرغب في إنجاب الأطفال؟. هل هو رفض طبيعي للأمومة، أم أن الأمر يتعلق بعوامل خارجية لا تساعد على الإنجاب؟. هل للخلفيات الاجتماعية تأثير عندما يتعلق الأمر بالخوف من مشاعر الندم في المستقبل؟.

في هذا السياق، يتناول تقرير لموقع "nospensees" نشر، يوم الأربعاء، هذا الموضوع.. الخوف من الندم مقابل الرغبة الحيوية في الإنجاب، مسألة مهمة لأي شخص يتطلع إلى المستقبل، ففي كثير من الحالات يفكر الناس كثيرًا في قرار عدم الإنجاب.

سبب عدم الرغبة

منذ أعوام أقرَّ التصور الاجتماعي والاقتصادي والعائلي للعالم الغربي إنجاب الأطفال كجزء طبيعي من دورة الحياة. ومع ذلك فقد شككت الأجيال الأخيرة في هذا التصور، مشيرة إلى بعض المزايا التي يتمتع بها أولئك الذين اختاروا عدم الإنجاب، وفوق ذلك، وكما يحدث هذا عندما تتسع الحرية في أي مجال، فإن الشكوك تظهر أيضًا لا محالة.

العديد من الشهادات لا تخفي الخوف من ولادة طفل في عالم مدمر، أو من انتقال أمراض وراثية أو من عدم القدرة على تلبية احتياجات الطفل الصغير في المستقبل.

في معظم الحالات، حتى ولو بدافع السير عكس التيار وحده، فإن البعض يفكر بقرار عدم الإنجاب، وبالإضافة إلى الأفكار المقدمة، فقد تبدو لك بعض الأسباب التالية مألوفة:

• حالتك المالية لا تسمح بذلك.

• أنت تخشى ألا تكون أبًا (أو أمًّا) صالحًا.

• إيقاع الحياة الذي تديره من أجل البقاء لا يتوافق مع الأبوة (أو الأمومة).

• أنت تعاني (تعانين) ضغطًا اجتماعيًا من أجل إنجاب الأطفال.

• المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلد الذي تعيش فيه غير مستقر أو ينذر بالشؤم بشكل مباشر.

• لديك أفكار سياسية حول هذا الموضوع، مثل الرأي القائل إن الجنس البشري يجب ألا يستمر في التوسع.

الخوف من الندم

أي شخص يوازن بين الأسباب المذكورة أعلاه سيرى من الناحية المنطقية أن هناك أشخاصًا لا يرغبون في إنجاب الأطفال دون الشعور بالندم. ومع ذلك فإن هذا القلق حقيقي وينشأ من عدة بذور. وفيما يلي بعضها:

• مغالطات ذكورية: هناك خرافتان متعارضتان تتعايشان في نفس الوقت وهما المغالطة القائلة إن لدى النساء ميلًا فطريًا إلى الرغبة في أن يصبحن أمهات وأنهن يتمتعن بحرية الاختيار الكاملة عندما يقررن بشأن هذا الأمر.

• الضغط الاجتماعي: من هنا ينبع ضغط الدائرة الاجتماعية عند بعض الناس الذين يقولون إنهم لا يريدون أطفالاً. أمام قرار حازم يظل قائمًا بمرور الوقت فإن أول تعليق نتلقاه عادة هو: "ماذا لو ندمت على قرارك لاحقًا وأيقنت أن فرصة الإنجاب قد فاتتك؟".

• إضفاء الطابع المثالي على الأمومة: النظام، وبالتالي المجتمع، موجهان نحو النمو السكاني. لتحقيق ذلك فإن المسؤولية الجسيمة لإنجاب طفل يجب أن تطرح على أنها "أفضل شيء يمكن أن يحدث لك في الحياة"، وهذا أمر يثير الشك، إذ يجعل الناس يعتقدون أنهم قد يفوتون شيئًا رائعًا إلى الأبد.

أنا على يقين من أنني لا أريد أطفالًا، لكنني أخشى الندم. إذا كنت في هذا الموقف بالفعل فلعلك ترغب في التخلص من هذا الخوف، لأنك تدرك أنه شعور غريب يراودك. لذلك ننصحك بممارسة الاستبطان والتفكير حول النقاط التالية.

القرار لك

إن التطلعات التي ترسمها في أفقك والوسائل التي تقرر استخدامها لتحقيقها ملكٌ لك وحدك، قد يتأجج خوفك من الندم في المستقبل بسبب الضغط الاجتماعي الذي يريد منك أن تنجب أطفالًا.

عوامل أخرى

الخوف من عدم إنجاب الأطفال والندم على ذلك لاحقًا لا ينشأ فقط من عدم اليقين بالمستقبل نفسه، ولكن من عوامل أخرى كثيرة. لذلك إذا كنت تريد أصدق إجابة ممكنة فاسأل نفسك ماذا تريد أنت وليس ما يريده منك الآخرون، ففي بعض الأحيان نجد وراء قرار عدم الإنجاب أنواعًا مختلفة من المخاوف.

لا عودة

على الرغم من أن التعبير عنه (والتفكير فيه) يعد من المحرمات الاجتماعية الراسخة، إلا أن هناك أيضًا أشخاصًا يقررون الأبوة (الأمومة) ولكنهم يندمون عليها لاحقًا، لأنه طريق لا عودة فيه إلى الوراء. لذا بدلًا من أن تسأل نفسك إذا كنت ستندم على عدم إنجاب أطفال. اسأل نفسك عما إذا كنت ستندم في حال أنجبتهم.

معرفتك بذاتك

إذا كنت على يقين تام من تفضيلك وقرارك في موضوع الإنجاب فهذا -بلا شك- لسبب ما. إذا كنت لا ترغب في الاعتناء بشخص ما، أو إذا كنت تعتقد أن طفلك سيولَد في عالم سيعامله معاملة سيئة، أو إذا كنت لا ترغب في تكوين أسرة معيارية فلا بأس من ذلك تمامًا، فليس عليك في هذه الحالة أن تغيّر رأيك في المستقبل.

بعد الندم

بالطبع، قرار عدم الإنجاب، والشعور بالندم، بعد مرور سنوات، يمثلان جزءًا من الاحتمالات القائمة. هنا تأتي المسؤولية العاطفية تجاه الذات. في الواقع لا يتعلق الأمر بضمان شيء ما في المستقبل، لأن هذا أمر لا يمكن التحكم فيه.

تتمثل هذه المسؤولية في اتخاذ قرارات مبنية على معاييرنا الخاصة، مع تحرر هذه المعايير قدر الإمكان من أي تأثير خارجي. إذا كنت ستندم على قرارك يجب أن تكون قد أخذت هذه النتيجة في الاعتبار منذ البداية.

لذلك لا تتردد في أن تقول بصوت عالٍ أي شيء يتعارض مع الرأي العام، فالحياة حياتك أنت، وندمك ملكك أنت وحدك.