باستخدام قدميها.. شابة سعودية تتحدى إعاقتها وتحقق طموحها بـ"تنسيق الورد"
تحدت الشابة السعودية شهد الجابري إعاقتها الجسدية لتمضي قدما في تحقيق حلمها وطموحها بـ"تنسيق الورد"، ولتتجاوز شهرة متجرها المحلية إلى دول الخليج.
ولم تتخلّ "الجابري" عن هوايتها، التي بدأتها منذ المرحلة المتوسطة في دراستها، إذ قررت أن تستخدم قدميها لتنسيق الورد، بدعم ومساعدة والدتها.
وقالت الشابة شهد في حديثها عبر تطبيق "تيك توك" إن مشروعها بدأ قبل 4 سنوات بدعم من والدتها، إذ مع نهاية المرحلة المتوسطة في المدرسة اكتشفت موهبتها بتنسيق الورد.
وأضافت في تفاصيل رحلتها نحو طموحها، أنها بدأت تقوم بتنسيق الورد بشكل بسيط لعائلتها في البداية، وباستخدام قدميها، وبعد ذلك مضت قدما بافتتاح متجر عبر تطبيق "إنستغرام" أطلقت عليه اسم "إعاقتي دافعتي".
وأرجعت اختيارها هذا الاسم، لكون إعاقتها السبب الرئيسي الذي دفعها لتحقيق حلمها هذا، وبعد عرضها أعمالها البسيطة على "انستغرام"، انهال الزبائن عليها من المملكة ودول الخليج، لتشارك بعد ذلك في عدة معارض، وتظهر في عدة قنوات محلية وخليجية.
وكانت شهد الجابري قد ظهرت في تقرير لقناة العربية، حيث اعتبرت أن "الإعاقة هي إعاقة العقل لا الجسد".
وأظهرت الجابري، من خلال التقرير ومقاطع الفيديو التي نشرتها، قدرتها على تنسيق وتصميم الهدايا بقدميها بدعم ومساندة والدتها.
كما وثقت عبر تقرير "العربية" حصولها على عدد من شهادات التقدير والتكريم.
وعبرت عن سعادتها بظهورها الإعلامي في قناة العربية، وقالت: "أتمنى أن أي شخص عنده طموح وحلم أن يسعى لتحقيقه".
وتقول والدتها إن كلمة إبداع قليلة بحق ابنتها، وأرجعت الفضل لها بمنحها طاقة إيجابية وعزيمة وطموحا.