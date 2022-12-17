باستخدام قدميها.. شابة سعودية تتحدى إعاقتها وتحقق طموحها بـ"تنسيق الورد"

وقالت الشابة شهد في حديثها عبر تطبيق "تيك توك" إن مشروعها بدأ قبل 4 سنوات بدعم من والدتها، إذ مع نهاية المرحلة المتوسطة في المدرسة اكتشفت موهبتها بتنسيق الورد.

وأضافت في تفاصيل رحلتها نحو طموحها، أنها بدأت تقوم بتنسيق الورد بشكل بسيط لعائلتها في البداية، وباستخدام قدميها، وبعد ذلك مضت قدما بافتتاح متجر عبر تطبيق "إنستغرام" أطلقت عليه اسم "إعاقتي دافعتي".