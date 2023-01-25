فهد الثنيان يثير تعاطف مواطنيه بعد بكائه أثناء حديثه عن نجله المتوفى

أثار مقطع فيديو متداول لرئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للإنشاءات والتسويق في المملكة العربية السعودية، فهد الثنيان، وقد ظهر التأثر الواضح عليه خلال حديثه عن ابنه، تعاطف مواطنيه.

وكان فهد الثنيان في جلسة عمل، ليتحدث عن مشروع خيري أطلقه باسم ابنه الراحل عبدالرحمن الثنيان، لكنه لم يتمالك نفسه وهو يعدد محاسن نجله، وتوقف أكثر من مرة في محاولة لإمساك دموعه.