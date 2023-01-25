فهد الثنيان يثير تعاطف مواطنيه بعد بكائه أثناء حديثه عن نجله المتوفى
أثار مقطع فيديو متداول لرئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للإنشاءات والتسويق في المملكة العربية السعودية، فهد الثنيان، وقد ظهر التأثر الواضح عليه خلال حديثه عن ابنه، تعاطف مواطنيه.
وكان فهد الثنيان في جلسة عمل، ليتحدث عن مشروع خيري أطلقه باسم ابنه الراحل عبدالرحمن الثنيان، لكنه لم يتمالك نفسه وهو يعدد محاسن نجله، وتوقف أكثر من مرة في محاولة لإمساك دموعه.
وقال الثنيان في معرض حديثه: "ترى عبدالرحمن من حبه للحياة وهو في مرضه، يجهز للعرضة حقة الحفل، يجهز وش بسوي، يجهز كل حاجة، كان يعني محب للحياة، يذكرني بأبوي في آخر أيامه الله يرحمه، أبوي ما كان عنده أي يأس".
وتفاعل مواطنون مع المقطع المتداول، إذ علق أحد المتابعين: "حاجه تحزن، فقد الابن للأب أو العكس شي عظيم ينهك القلب، الله لا يورينا مكروه في من نحب ويرحم ولده ويسكنه الجنة".
وعلقت متابعة: "أوجع قلبي، الله يرحم ولده ويسكنه فسيح جناته ويجبر قلبه يارب".
فيما قال آخر: "اعتصر الألم قلبه ففاضت عيناه.. أسأل الله لي ولك ولكل من فقد غالي العوض الجميل بلقائهم في جنات النعيم لقاء لا يعقبه فراق".
وكان فهد الثنيان قد أعلن عن إطلاق أول برنامج يُعنى بحياة أطفال الأورام، ودعمهم نفسيا واجتماعيا، وهم في رحلة العلاج داخل المستشفى، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية وجمعيات خيرية.
وأعلن الثنيان أن هذا البرنامج هو تخليد لذكرى نجله المتوفى، عبدالرحمن.
وتوفي عبدالرحمن الثنيان قبل نحو عام إثر مرض عضال عن عمر لم يتجاوز عشرين عاما.