الكويت.. إغلاق فصل دراسي بمدرسة بسبب "جدري الماء"

وجَّهت الصحة المدرسية في إحدى مدارس المرحلة الابتدائية في منطقة الفروانية في دولة الكويت بإغلاق أحد فصول المدرسة، بعد ملاحظة انتشار مرض "جدري الماء" بين الطالبات.

ووفق صحيفة "الأنباء" المحلية، فقد كشفت مصادر تربوية أن الإدارة المدرسية لاحظت من خلال عيادة طبية انتشار المرض، فقامت بإغلاق أحد فصول الصف الثالث بالكامل بتعليمات الصحة المدرسية بعد إبلاغها بذلك.

وأضافت المصادر، أنها أرسلت تعميمًا لأولياء أمور الطالبات بخصوص هذا الشأن.

وجاء في التعميم المرسل، ضرورة إرسال ورقة من الصحة تثبت خلو الطالبة من المرض، لأجل العودة إلى المدرسة.