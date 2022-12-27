مصر.. مدير مستشفى 57357 يعلن إصابته بالسرطان
كشف المدير التنفيذي لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال في مصر، الدكتور شريف أبو النجا، عن إصابته بمرض السرطان في الوقت الذي يدور الجدل في الأوساط المصرية بشأن المستشفى بعد.
وكانت حملة إلكترونية تصدرها وسم امنعوا غلق مستشفى 57357 لقيت تفاعلا واسعا أخيرا، وسط اتهامات للمسؤولين عن المستشفى بسوء الإدارة.
وقال أبوالنجا في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الثلاثاء: "شعرت بآلام منذ فترة استدعت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وعليه، اكتشفت إصابتي بالسرطان منذ نحو 3 أسابيع تقريبا".
ويعاني المستشفى من أزمة حادة في التمويل نتيجة ضعف تبرعات المواطنين، وهو ما يهدد بغلقه حال استمرار الأزمة خلال الأشهر القادمة، خاصة بعدما تم غلق فرع المستشفى في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في ظل عدم القدرة على توفير النفقات الخاصة به.
والأسبوع الماضي، قال أبو النجا في تصريحات تلفزيونية، إن الأطباء العاملين في المستشفى متفرغون، مضيفا أنه يجب أن يتم تقدير الأطباء بالمستشفى؛ لأنهم أغلقوا عياداتهم الخاصة، ويعملون عدد ساعات عمل أكثر مما هو مُحدد لهم.
وتحدث عن تجربته الشخصية قائلا: "أنا قفلت عيادتي علشان الأطفال مرضى السرطان وأكمل الحلم.. أنا لو رجعت أفتح عيادتي هاخد 2000 جنيه في الكشف".
وعبر عن ثقته في أن أزمة زيادة تكاليف العلاج وما تبعها من مخاوف بغلق المستشفى ستمر كما مرت غيرها من الأزمات، مشيدا بالزخم الكبير الذي أثير في الأيام الماضية لدعم المستشفى.
وأشار إلى أن طموحه الشخصي هو أن يكون المستشفى قادرا على استقبال كل الأطفال المصابين بمرض السرطان على مستوى الجمهورية لتلقي العلاج.
وتقدم النائب البرلماني المصري محمود قاسم، ببيان عاجل، للحكومة لإنقاذ الأوضاع المالية داخل مستشفى 57357 بعد الاستغاثات التي نشرها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل سرعة التدخل لإنقاذ الأوضاع المالية داخل المستشفى.