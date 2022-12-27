مصر.. مدير مستشفى 57357 يعلن إصابته بالسرطان

كشف المدير التنفيذي لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال في مصر، الدكتور شريف أبو النجا، عن إصابته بمرض السرطان في الوقت الذي يدور الجدل في الأوساط المصرية بشأن المستشفى بعد.

وكانت حملة إلكترونية تصدرها وسم امنعوا غلق مستشفى 57357 لقيت تفاعلا واسعا أخيرا، وسط اتهامات للمسؤولين عن المستشفى بسوء الإدارة.

وقال أبوالنجا في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الثلاثاء: "شعرت بآلام منذ فترة استدعت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وعليه، اكتشفت إصابتي بالسرطان منذ نحو 3 أسابيع تقريبا".