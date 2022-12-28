تكريم إدارة مدرسة طالبا يتيما أمام زملائه يثير جدلاً في الكويت

أثار تكريم إدارة إحدى المدارس في الكويت لطالب يتيم، فقد والديه مؤخراً إثر حادث مروري، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو للحظة تكريم الطالب أمام زملائه داخل الفصل.

وتم تكريم الطالب ويُدعى "أنس" من قبل إدارة مدرسته؛ دعماً له ومواساة للتخفيف من الألم والحزن الذي ألمَ به عقب فقد والديه.

وتداولت حسابات إخبارية عدة مقاطع فيديو للحظة تكريم الطالب، حيث ظهر ثلاثة إداريين وهم داخلون إلى الفصل الدراسي بينما كان يقوم آخر بتصوير ما دار في تلك الأثناء.