تكريم إدارة مدرسة طالبا يتيما أمام زملائه يثير جدلاً في الكويت
أثار تكريم إدارة إحدى المدارس في الكويت لطالب يتيم، فقد والديه مؤخراً إثر حادث مروري، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو للحظة تكريم الطالب أمام زملائه داخل الفصل.
وتم تكريم الطالب ويُدعى "أنس" من قبل إدارة مدرسته؛ دعماً له ومواساة للتخفيف من الألم والحزن الذي ألمَ به عقب فقد والديه.
وتداولت حسابات إخبارية عدة مقاطع فيديو للحظة تكريم الطالب، حيث ظهر ثلاثة إداريين وهم داخلون إلى الفصل الدراسي بينما كان يقوم آخر بتصوير ما دار في تلك الأثناء.
واختار أحد الإداريين (وهو عبدالله عاشور مدير مساعد في المدرسة) إلقاء بضع كلمات أشار فيها إلى فقد الطالب لوالديه، وشدد على ضرورة تعاطف الطلبة والإدارة في المدرسة معه، وقام بتقديم هدية له بعد أن أشار إلى أنه سيقوم بدور الأب.
وأثار هذا التصرف ردود فعل واسعة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين غلب على تعليقاتهم الانتقادات لطريقة تكريم الطالب أمام زملائه وتوثيق ذلك، واعتبروها طريقة خاطئة، رغم إشادة البعض بمبادرة إدارة المدرسة.
وكان عضو مجلس الأمة (البرلمان) أسامة الشاهين من ضمن المعلقين على هذا الفيديو، حيث أثنى على تكريم الطالب، إلا أنه رأى أنه كان من الأفضل استشارة أخصائيين لاختيار وسيلة أخرى لتكريم الطالب.
وقال الدكتور خالد عبيد العتيبي: "ملاحظات تربوية على هذا المقطع.. ليس هذا مقام التصفيق والهدية والتصوير، خطأ أن تقول لزملائه تعاطفوا معه أمامه! التعاطف الحقيقي بالاحتضان والتثبيت بالكلمة الطيبة، وإعفاء الطالب من الاختبار حتى تتحسن حالته النفسية! عموما شكرا لإدارة المدرسة على المبادرة".
وأبدى عبدالمحسن المعجل استياءً شديداً من أسلوب التكريم، قائلاً: "الله يرحمهم ويغفر لهم هذا أسوأ فيديو مر عليّ في سنة ٢٠٢٢ وكان من المفترض ما تصوره ويكون هالشي بينك وبين الولد بعيد عن التكسب الإعلامي".
ودفعت تلك الانتقادات اللاذعة عبدالله عاشور، الذي نشر مقطع فيديو التكريم، للرد ونشر جانباً من قصة فقد الطالب لوالديه، مشيراً إلى أن النية من هذه المبادرة كانت رفع الحزن عن الطالب.
وأوضح عاشور بأنه مدير مساعد في مدرسة "صفوان بن أمية المتوسطة" للبنين، وبأن الطالب الذي تم تكريمه يدرس في مدرسته وهو وافد يمني توفي والداه قبل شهر ونصف الشهر، وأنه هو صاحب فكرة تكريم الطالب، وأن الغاية من ذلك مواساته كطفل يتيم وليس الشهرة كما اتهمه بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يكشف عاشور عن تفاصيل أخرى حول وفاة والدي الطالب، وإن كان هو نجل اليمني يحيى حزام عبدالله القطاع وزوجته اللذين توفيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحادث مروري مروع على طريق الجهراء وتركوا خلفهم 4 أيتام، أم أنه من عائلة أخرى.