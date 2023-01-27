السعودية.. آخر كلمات الداعية عبدالله بانعمة آية تتحدث عن "الموت"
تداول مواطنون في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، لآخر كلمات الداعية عبدالله بانعمة قبيل وفاته، والتي تطرق فيها إلى الحديث عن "الموت".
وظهر الداعية بانعمة في مقطع فيديو عبر "تيك توك" ليطمئن متابعيه عليه، بعد تعرضه لأزمة صحية، إذ قال إنه "بخير، ومرّ بوعكة بسيطة".
وأكد الداعية الراحل في حديثه، أن "كل ما يخيفه من أزمته الصحية، ألّا يبلغه الله رمضان": "الله يبلغني وإياكم رمضان ويجعلني من المقبولين من أول ليلة أنا وأنتم، لأن هذا الشهر شهر تصفية، اغتنموا الفرصة، اتقوا الله بما بقي (..)".
وتطرق عبدالله بانعمة إلى الحديث عن الموت، مطالبًا متابعيه بالتحرز منه بالأعمال الصالحة، ليختم كلامه بآية تتحدث عنه، إذ علق: "من بينه وبين الله معصية يتوب حتى لا يأتي الموت فجأة (قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم).
وتوفي الداعية عبدالله بانعمة فجر اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض.
وكان عبدالله بانعمة، مصابا بشلل رباعي منذ 31 عامًا، إلا أنه كان يتمتع بعزم وصبر كبيرين.