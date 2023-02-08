دراسة: النرجسيون قلقهم الاجتماعي أقل من المكتئبين

اختبار"مشاركة الوقت"

وفي مبحث حول سلوك الاستماع، أجرى مؤلفا الدراسة التي نشرت في مجلة علم النفس الاجتماعي، برنامجا لاختبار تقنية استماع أسمياها "مشاركة الوقت".

وفي البرنامج يتناوب شركاء المحادثة على الاستماع والتحدث. أثناء دور المتحدث، يظل المستمع صامتا لكنه يتفاعل بالإشارات مثل الإيماء أو الهمهمة.

وتتطرق هذه التقنية إلى ثلاثة مكونات للاستماع: الانتباه إلى المتحدث، أو تبليغه بأنك فهمته، والثالث نقل موقف يتعمد الإبهام وعدم إصدار الأحكام.

وقد أراد المؤلفون استكشاف كيف يمكن لمشاركة الوقت أن تؤثر بشكل متفاوت على الأشخاص ذوي الشخصيات المختلفة.

شاركت في الدراسة عينة من 100 طالب جامعي في تجربة معملية؛ حيث تم تقسيمهم إلى 50 زوجا، تم اختيار كل زوج بشكل عشوائي لإجراء المحادثة أو مشاركة الوقت.