دراسة: النرجسيون قلقهم الاجتماعي أقل من المكتئبين
يعد الاستماع الجيّد ميزة إيجابية تجعل المتحدث يشعر بالأمان والقبول، لكن دراسة حديثة أظهرت عكس ذلك.
وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة "Journal of Social Psychology"، إنه بالنسبة لبعض الأشخاص فإن الاستماع إليهم بهدوء يجعلهم في الواقع يشعرون بالقلق.
ووجدت أن "الاستماع دون مقاطعة يقلل من القلق الاجتماعي عندما يكون المتحدثون مرتفعين في درجة النرجسية، ولكنه يزيد من القلق الاجتماعي عندما يكون المتحدثون بحالة اكتئاب مرتفعة".
ووفق دورية "psypost"، فإن "المعالجين يستخدمون في العادة تقنيات الاستماع لمساعدة المرضى على الشعور بالأمان، أما في عالم الأعمال فيعتبر الإنصات جزءا من أساليب البيع. لكن علم الاستماع وتقنيات تحسينه، تظل موضع جدل".
اختبار"مشاركة الوقت"
وفي مبحث حول سلوك الاستماع، أجرى مؤلفا الدراسة التي نشرت في مجلة علم النفس الاجتماعي، برنامجا لاختبار تقنية استماع أسمياها "مشاركة الوقت".
وفي البرنامج يتناوب شركاء المحادثة على الاستماع والتحدث. أثناء دور المتحدث، يظل المستمع صامتا لكنه يتفاعل بالإشارات مثل الإيماء أو الهمهمة.
وتتطرق هذه التقنية إلى ثلاثة مكونات للاستماع: الانتباه إلى المتحدث، أو تبليغه بأنك فهمته، والثالث نقل موقف يتعمد الإبهام وعدم إصدار الأحكام.
وقد أراد المؤلفون استكشاف كيف يمكن لمشاركة الوقت أن تؤثر بشكل متفاوت على الأشخاص ذوي الشخصيات المختلفة.
شاركت في الدراسة عينة من 100 طالب جامعي في تجربة معملية؛ حيث تم تقسيمهم إلى 50 زوجا، تم اختيار كل زوج بشكل عشوائي لإجراء المحادثة أو مشاركة الوقت.
وتم توجيه أحد المشاركين للتحدث لمدة ثلاث دقائق بينما الآخر يستمع، ثم طُلب من المشاركين تبديل الأدوار خلال الدقائق الثلاث التالية.
ولكن في حالة مشاركة الوقت، طُلب من المستمعين صراحة الاستماع بصمت والرد فقط بتعبيرات الوجه والإيماءات و"الهمهمة".
وأجاب المتحدثون في الاستبيانات على أسئلة تقييم قلقهم الاجتماعي (على سبيل المثال، "أنا قلق بشأن رأي المستمع بي").
وأكمل جميع المشاركين أيضا مقاييس الاكتئاب والنرجسية.
وأظهرت النتائج أن ردود أفعال المشاركين على الشرطين بدت وكأنها تعتمد على شخصياتهم في لعبة مشاركة الوقت .
فقد أظهر المتحدثون قلقا اجتماعيا أقل إذا كان لديهم مستويات عالية من النرجسية، ولكن يتأكد أن لديهم قلق اجتماعي أعلى إذا كان لديهم مستويات عالية من الاكتئاب.
وعرّفت الدراسة النرجسية بأنها سمة شخصية محددة بإحساس عالٍ بأهمية الذات وعدم مراعاة الآخرين.
ويترتب على ذلك؛ أن الشخص الذي يتمتع بهذه الشخصية قد يعاني من عدم ارتياح شديد عندما لا يمكن أن يكون مركز الاهتمام، سواء كان ذلك لأنه يتصرف كمستمع في محادثة مشاركة الوقت أو كمتحدث في محادثة متاحة للجميع.
ومن يريد أن يعرف نفسه نرجسيا أو مكتئبا فليجرب لكن دون شطط في قراءة النتائج، كما تقول الدراسة.