البيوت الطينية تواجه الغلاء وتقلبات الطقس في شمال سوريا

ما إن يبدأ فصل الخريف في مدن وأرياف الحسكة، شمال شرق سوريا، حتى ينطلق السكان نحو ترميم أسقف بيوتهم الطينية وجدرانها، حيث تخضع للترميم سنويا مع قدوم فصل الشتاء.

ولا تزال البيوت الطينية تمثل مرآة تعكس جزءا من ثقافة وتراث السكان في شمال سوريا، ولكن رغم ظهور الأبنية الحديثة، إلا أن معظم السكان لا يستطيعون التخلي عنها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب.

ولهذه البيوت خصائص فريدة تجعلها دافئة في فصل الشتاء وعازلة لحرارة الصيف اللاهبة، فضلا عن كونها تُبنى من مواد متوفرة وغير مكلفة، وترمم بالمواد ذاتها وهي أغصان الأشجار وطين ممزوج بالقش (التبن).