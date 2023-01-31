من هي الداعية السعودية الراحلة فاطمة نصيف؟

توفيت الداعية فاطمة نصيف في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عمر 79 عامًا، قضت معظمه في خدمة الإسلام.

فمن هي الداعية فاطمة نصيف؟

ولدت الدكتورة فاطمة عمر نصيف عام 1944م في محافظة جدة، حيث نشأت وترعرعت وعملت.

نالت الدكتوراه في الكتاب والسنة من كلية الشريعة عام 1982 من جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وعملت كذلك كأستاذة مشاركة في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.