نعي مؤثر في وفاة الأكاديمية السعودية عواطف الخريصي

دونت أكاديميات وطالبات جامعيات سعوديات، عبارات نعي مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة الأستاذة الجامعية والمؤلفة عواطف بنت ناصر الخريصي بعد صراع مع المرض.

وأعلنت عائلة الخريصي، مساء السبت، وفاة المدرسة في قسم الدراسات الإسلامية، بكلية التربية في جامعة الملك سعود بالرياض.

وعانت الخريصي في السنوات الماضية من تداعيات مرض الفشل الكلوي، قبل أن تعلن وفاتها بشكل رسمي السبت، وتقام الصلاة على جثمانها وتدفن في اليوم التالي.