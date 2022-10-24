بعد 7 قرون.. بلدة "العلا" السعودية ترد الجميل لـ"ابن بطوطة"

عندما زار الرحالة المغربي محمد الطنجي المعروف الملقب بـ"ابن بطوطة"، بلدة العلا التاريخية الواقعة في شمال غرب السعودية، وكانت يومها قرية كبيرة، لم يكن يعلم أن أهلها سيحفظون له مديحه لهم، ويردون له الجميل بعد نحو 700 عام.

قال الرحالة ابن بطوطة الذي زار "العلا" في أوائل القرن الرابع عشر في رحلة طويلة جاب فيها الكثير من البلدان، إن "العلا قرية كبيرة حسنة ولها بساتين ونخل ومياه يقيم بها الحجاج أربعاً يتزودون ويغتسلون ويودعون فيها ما يكون عندهم من فضل زاد ويصطحبون معهم قدر الكفاية وأهل هذه القرية أصحاب أمانة".

لكن بعد كل تلك السنين، لا تغيب سيرة ابن بطوطة عن المكان الذي حولته السعودية لوجهة سياحية عالمية نشطة في الفترة القليلة الماضية، يقصدها سياح من مختلف دول العالم، وبينهم سياح غربيون هواة للأماكن التاريخية.

فقد تم قبل أيام، افتتاح منزل فاره في الموقع التاريخي، يحمل اسم ابن بطوطة، وقد جمع مصمموه بين مزايا المنازل المعاصرة والطابع التاريخي، حيث تتداخل الخيمة مع البناء الحديث، بينما يتاح لمن يقيمون في المنزل مشاهدة آثار صامدة لحضارات بائدة عاشت قبل آلاف السنين.

والمنزل، هو فيلا من عشرات أخرى أنشأتها إحدى الشركات الاستثمارية في المكان، لتلبية الطلب المتنامي من السياح على أماكن الإقامة التي انتشرت في الموقع التاريخي بين الجبال التي حفر فيها الأنباط بشكل هندسي فريد مدافن ومباني لا تزال قائمة.