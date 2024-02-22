احتفالات صاخبة تستقطب الملايين في يوم التأسيس بالسعودية (فيديو)
استقطبت احتفالات رسمية وشعبية منوعة في السعودية، اليوم الخميس، الملايين من سكان أكبر بلدان الخليج العربي في احتفالات النسخة الثالثة من ذكرى يوم التأسيس الذي يرمز لقيام أول دولة سعودية في بدايات القرن الثامن عشر.
وقررت الرياض عام 2022، اعتبار يوم الـ22 من شباط/فبراير من كل عام، عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف عام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من العاصمة الحالية الرياض.
وتشهد المملكة منذ ساعات الصباح، اليوم الخميس، فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية تقام بمناطق البلاد، ويستمر بعضها لأيام، بينما تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بمحتفلين آخرين من كل الأعمار.
واكتسى الكثير من المباني في مدن السعودية باللون الأخضر، لون العلم الرسمي للمملكة، بينما علّق أصحاب السيارات الأعلام الصغيرة على مركباتهم التي جابت الشوارع في مسيرات متنوعة.
وارتدى كثير من المحتفلين، ملابس ورموزًا تراثية ترمز لحقبة التأسيس، بينما اجتاحت صورهم مواقع التواصل الاجتماعي احتفالًا بالمناسبة في العالمين الحقيقي والافتراضي.
وقال عبدالعزيز الموسى، وهو كاتب سعودي متخصص بالشريعة، ويشارك في احتفالات بلاده بالمناسبة، لـ "إرم نيوز" "نحتفل قيادةً وشعبًا بالتأسيس ورؤية المملكة، في أمن وأمان ورغد عيش وحياة سعيدة".
وحققت الأغنية الوطنية التي تطلق في كل ذكرى تحت اسم "أوبريت التأسيس"، مشاهدات مليونية فور نشرها على شبكة الإنترنت، وتحمل الأغنية هذا العام عنوان "أوبريت غرسة محمد"، وهي من غناء كلٍّ من محمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله، وراشد الماجد، وماجد المهندس، ووليد الشامي، وعايض.
وأطلق فنانون آخرون أغاني فردية بالمناسبة، وبينهم عبادي الجوهر الذي قدَّم أغنية جديدة بعنوان "وطني"، فيما حضر عبدالمجيد عبدالله بأغنية أيضًا بجانب مشاركته في الأوبريت، وقدم أغنية جديدة بعنوان "أول سعودي".
ونظَم شعراء سعوديون كثر، قصائد بالمناسبة، فيما شارك كثير من السعوديين بالاحتفالات في مواقع التواصل الاجتماعي عبر قصائد وظنية شهيرة لكبار شعراء المملكة.
وستشهد الرياض وكثير من مدن المملكة الأخرى، فعاليات تنظمها وزارة الثقافة، وتتضمن استعراضًا للملابس والأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب معرض فني وندوات ثقافية تاريخية وآخر مختص بالقهوة السعودية.
وشارك كثير من المقيمين الأجانب في السعودية، مواطني المملكة في احتفالات يوم التأسيس، ومن بينهم لاعبو كرة قدم عالميون، ونجوم ومشاهير يتواجدون في المملكة التي باتت وجهة نشطة للسياحة والفن والترفيه.
ويحمل يوم التأسيس مكانة رمزية تشبه مكانة اليوم الوطني للمملكة، والذي يرمز بدوره لتوحيد السعودية بحدودها الحالية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1932، ويشهد كل عام مشاركة حاشدة بفعالياته.