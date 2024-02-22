احتفالات صاخبة تستقطب الملايين في يوم التأسيس بالسعودية (فيديو)

استقطبت احتفالات رسمية وشعبية منوعة في السعودية، اليوم الخميس، الملايين من سكان أكبر بلدان الخليج العربي في احتفالات النسخة الثالثة من ذكرى يوم التأسيس الذي يرمز لقيام أول دولة سعودية في بدايات القرن الثامن عشر.

وقررت الرياض عام 2022، اعتبار يوم الـ22 من شباط/فبراير من كل عام، عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف عام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من العاصمة الحالية الرياض.

وتشهد المملكة منذ ساعات الصباح، اليوم الخميس، فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية تقام بمناطق البلاد، ويستمر بعضها لأيام، بينما تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بمحتفلين آخرين من كل الأعمار.