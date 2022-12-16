كلودين جاي.. أول امرأة سوداء رئيسة لجامعة هارفارد

أعلنت جامعة هارفارد يوم الخميس، عن اختيار كلودين جاي، عميدة كلية الآداب والعلوم، رئيسة لها لتصبح الرئيس رقم 30 وأول امرأة سوداء وثاني امرأة فقط تشغل هذا المنصب.

وتأتي جاي، التي انضمت إلى جامعة هارفارد بصفتها أستاذة في مادة الحكم في عام 2006، خلفا للورانس باكو في شغل منصب رئيس الجامعة المرموقة. وستتسلم مهامها في يوليو تموز 2023.