الفلكي السعودي خالد الزعاق: "تنبؤ الباحث الهولندي بالزلزال مجرد صدفة"
أكد الفلكي والجيولوجي السعودي خالد الزعاق أن أقصى ما وصل إليه العلم في توقع حدوث الزلازل والبراكين هو "معرفة أماكن حدوثها فقط".
وأوضح الزعاق في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، أرفقها بفقرته التي يقدمها على قناة "العربية" يتناول فيه موضوع الزلزال، أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالزلازل.
وأضاف أن ما "أشيع أن أحدهم حذر من الزلزال، فقد كان ذلك من قبيل الصدفة لا العلم"، لافتا إلى أن "مثل هؤلاء يطلقون تحذيرات يومية".
وجاءت تغريدة خالد الزعاق، ردا على تغريدة انتشرت على نطاق واسع، وشوهدت أكثر من 50 مليون مرة، للباحث الهولندي فرانك هوجربتس، والتي قال فيها إن زلزالا بقوة 7.5 درجة مئوية سيحدث عاجلا أم آجلا في تركيا، وذلك قبل يومين من وقوع الزلزال.
وقال الفلكي السعودي في فقرته اليومية على "العربية" إن "البراكين لا تحصل إلا في أماكنها، والزلازل لا تحصل إلا في أحزمتها".
وأوضح الزعاق أن أخطر الزلازل هي التي على "حزام النار"، وهو حزام يمر من أندونيسيا إلى جنوب شرق آسيا وإيران وتركيا، أما "الحزام الثانوي" فيمر في بعض الدول العربية.
وأشار إلى أن دول الخليج بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية ونشاط البراكين.
واختلف فريق مع تصريحات خالد الزعاق، مدللين على أن الباحث الهولندي قدم معلومات تفصيلية وليست مجرد الذِّكر بشأن الزلزال، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون نتيجة صدفة، وفق تعبيرهم.