الفلكي السعودي خالد الزعاق: "تنبؤ الباحث الهولندي بالزلزال مجرد صدفة"

أكد الفلكي والجيولوجي السعودي خالد الزعاق أن أقصى ما وصل إليه العلم في توقع حدوث الزلازل والبراكين هو "معرفة أماكن حدوثها فقط".

وأوضح الزعاق في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، أرفقها بفقرته التي يقدمها على قناة "العربية" يتناول فيه موضوع الزلزال، أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالزلازل.

وأضاف أن ما "أشيع أن أحدهم حذر من الزلزال، فقد كان ذلك من قبيل الصدفة لا العلم"، لافتا إلى أن "مثل هؤلاء يطلقون تحذيرات يومية".