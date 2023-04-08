عصائر الطرقات.. طقس يلازم الأردنيين في رمضان رغم الجدل حول سلامتها

وتختفي تقريبا معظم أماكن وبسطات بيع العصائر الرمضانية، عند انتهاء الشهر، فيما تستمر بعض عربات بيع عصير البرتقال، خلال أشهر الصيف.

ويرى عدد من الأردنيين، في بيع العصائر الرمضانية، فرصة يكسر فيها العديد من الشبان ثقافة العيب، عبر توجهه لبيع العصائر عبر "بسطات" خلال الشهر الفضيل.

لكن يبقى السؤال الأبرز يتعلق بمدى مطابقة هذه العصائر للاشتراطات الصحية، وصلاحيتها للاستهلاك.

ويعرب عدد من الأردنيين عن ثقتهم بهذه العصائر، خاصة أن بعضها يصنع عبر عصر الفواكه أمام المشتري مباشرة، مشيرين إلى أن الباعة يرتدون قفازات، ويستخدمون عبوات وأكياسا نظيفة.

لكن في المقابل، يشكك عدد آخر بهذه العصائر، ويرفضون شراءها، خاصة تلك التي تباع على "بسطات" في الطرقات العامة.

الرقابة على المرخص

وغالبا ما تكون هذه البسطات غير مرخصة، فيما يقتصر تفتيش الجهات الرقابية في الأردن على المحال والمشاغل المرخصة لإعداد العصائر.

وأعلنت مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، عن إتلاف 15 ألف لتر من العصائر، غير الصالحة للاستهلاك، منذ بداية شهر رمضان، بحسب بيان أصدرته المؤسسة، الأسبوع الماضي.

وكافة هذه الكميات جرى مصادرتها من أماكن مرخصة لبيع العصائر، وبحسب المؤسسة، فإن صلاحية هذه العصائر هي يوم واحد فقط.

وكانت المؤسسة -وهي أكبر جهة معنية في الرقابة على الأغذية في الأردن- أعلنت مطلع رمضان، عن بدء حملة للرقابة على المواد الغذائية والعصائر في كافة المحافظات، حتى نهاية الشهر.

المحدودية تمنع الترخيص

ورأى المستشار الإعلامي للجمعية الأردنية لحماية المستهلك، أن "محدودية الوقت الذي تتواجد فيه هذه البسطات بالشوارع، وضعف إمكانياتها، يحول دون ترخيصها".

وقال حسين العموش لـ"إرم نيوز"، إن "هذه البسطات صغيرة للغاية، وهي أيضا لا تستمر غالبا إلى ما بعد رمضان".

واعتبر أن "الحل الأنسب لبقاء هذه البسطات هو التزامها ببعض الاشتراطات، حفاظا على صحة المستهلكين".

وأضاف العموش، أن "على أصحاب بسطات العصير، غسل ثمار البرتقال ولبس القفازات واستخدام أدوات نظيفة".

ودعا الجهات الرقابية في الأردن، إلى التحقق من توفر هذه الشروط لدى هذه الأماكن، دون منعها من العمل.

لا شكاوى حولها

وأكد العموش، أن "حماية المستهلك"، لم تردها أي شكاوى حول "بسطات العصائر"، مستدركا بالقول إن "الشراء من الأماكن المرخصة ذات العناوين الواضحة، أفضل في حال وقوع ضرر للمستهلك، لإمكانية العودة إليها ومحاسبتها".

ولفت إلى أن هذا الأمر غير متوفر في البسطات، التي يمكنها التنقل من مكان إلى آخر.