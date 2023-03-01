مع تخصيص يوم للاحتفاء به.. هذه معلومات لا تعرفها عن العلم السعودي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص يوم 11 مارس/آذار من كل عام، ليكون يومًا وطنيًا يتم فيه الاحتفاء بعلم البلاد.

فما هي دلالاته ونشأته؟

رمزية العلم

يشتهر العلم السعودي باللون الأخضر وشهادة التوحيد، المكتوبة بخط الثُلث العربي، إضافة إلى سيف مسلول تحت الشهادتين بشكل مواز لهما.

ويرمز السيف في العلم إلى الصرامة في تطبيق العدل، بينما تدل الشهادتين على الحكم بالشريعة الإسلامية للدولة.

التاريخ والنشأة

يعود تأسيس العلم إلى تأسيس السعودية، حيث حمله حكام آل سعود حين بدأوا نشر الدعوة وتوسيع نفوذهم إبان الدولة السعودية الأولى.

الدرعية

تم تصميم العلم في المرحلة الأولى مما يسمى إمارة الدرعية، وهو أول تشكل للمملكة العربية السعودية، مابين 1750 حتى 1818، وكان أخضر اللون يتوسطه هلال أبيض.