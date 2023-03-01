مع تخصيص يوم للاحتفاء به.. هذه معلومات لا تعرفها عن العلم السعودي
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص يوم 11 مارس/آذار من كل عام، ليكون يومًا وطنيًا يتم فيه الاحتفاء بعلم البلاد.
فما هي دلالاته ونشأته؟
رمزية العلم
يشتهر العلم السعودي باللون الأخضر وشهادة التوحيد، المكتوبة بخط الثُلث العربي، إضافة إلى سيف مسلول تحت الشهادتين بشكل مواز لهما.
ويرمز السيف في العلم إلى الصرامة في تطبيق العدل، بينما تدل الشهادتين على الحكم بالشريعة الإسلامية للدولة.
التاريخ والنشأة
يعود تأسيس العلم إلى تأسيس السعودية، حيث حمله حكام آل سعود حين بدأوا نشر الدعوة وتوسيع نفوذهم إبان الدولة السعودية الأولى.
الدرعية
تم تصميم العلم في المرحلة الأولى مما يسمى إمارة الدرعية، وهو أول تشكل للمملكة العربية السعودية، مابين 1750 حتى 1818، وكان أخضر اللون يتوسطه هلال أبيض.
إمارة نجد
سيطر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على نجد ودخل الرياض العام 1902، ليغير شكل العلم ويستبدل الهلال بكلمة "لا إله إلا الله"، على علم بلون أخضر كامل، مع وجود مساحة بيضاء يسار العلم، وظل هذا التصميم حتى العام 1921 ميلادية.
مملكة نجد
ضم الملك عبدالعزيز عدة إمارات وأصبحت تعرف بمملكة نجد منذ العام 1921، واستمر هذا المسمى حتى العام 1926، وشهدت هذه الفترة تغيرات كبيرة على العلم، حيث أصبحت كلمة "لا إله إلا الله" كبيرة باللون الأبيض ونقل المستطيل الأبيض إلى يمين العلم، كما أدخل سيف أبيض تحت كلمة التوحيد.
مملكة نجد والحجاز
في هذه المرحلة أزيل السيف، وصار حول العلم إطار أبيض، تتوسطه كلمة التوحيد، وظل هكذا بين أعوام 1926 و1932 تحت اسم مملكة نجد والحجاز.
المملكة العربية السعودية
أعلن تأسيس المملكة العربية السعودية العام 1932، وأصبح العلم أخضرًا بالكامل، وكتبت كلمة التوحيد بالأبيض، وأعيد السيف تحت كلمة التوحيد لينتهي مع نهايتها.
المرحلة الأخيرة
هذه المرحلة التي ظل عليها شكل العلم الحالي، كانت مع عهد الملك فيصل العام 1973 ميلادية، حيث أدخل المصمم حافظ وهبه بعض التعديلات البسيطة في مقاسات العلم وكلمة التوحيد، كما غير بداية ونهاية السيف، حيث أصبح المقبض أسفل بداية كلمة التوحيد وينتهي عند السارية، كناية عن نهاية القتال، وأصبح رمزًا للقوة والمنعة.
خصوصية العلم السعودي
خلافا لدول العالم، فإن العلم السعودي هو العلم الوحيد الذي لا يتم تنكيسه أو إنزاله إلى نصف السارية في حالات الحداد أو الكوارث أو الأحداث الكبيرة التي تعبر عن موقف الدولة والمراسم الدولية.
كما أنه يحظر ملامسته للأرض والماء النجس والدخول به لأماكن غير طاهرة أو الجلوس عليه، وذلك لأن العلم يحمل كلمة التوحيد، بينما يرمز السيف العربي إلى الوطنية.