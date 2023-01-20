جندية سعودية تحصد تفاعلا واسعا بطريقة احتفالها مع والدتها بتخرجها
أثارت عفوية جندية سعودية في تعبيرها عن فرحتها بتخرجها من دورة عسكرية تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل تخريج 211 مجندة في المديرية العامة للسجون، بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية بالمديرية العامة للسجون.
وأظهر المقطع مجندة تهرع لوالدتها خلال الحفل، وتؤدي لها التحية ثم تحتضنها، ولم تتمالك نفسها من البكاء، وقامت بتقبيل رأس ويد والدتها.
وتلقت الخريجات شهادات استكمال المهارات الميدانية والعلوم الأمنية التي تؤهلهن للعمل في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضًا للمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.