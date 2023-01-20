جندية سعودية تحصد تفاعلا واسعا بطريقة احتفالها مع والدتها بتخرجها

وأظهر المقطع مجندة تهرع لوالدتها خلال الحفل، وتؤدي لها التحية ثم تحتضنها، ولم تتمالك نفسها من البكاء، وقامت بتقبيل رأس ويد والدتها.

وتلقت الخريجات شهادات استكمال المهارات الميدانية والعلوم الأمنية التي تؤهلهن للعمل في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضًا للمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.