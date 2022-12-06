دول مناسبة للدراسة في الخارج.. ما هي؟

كندا

تُعرف كندا بأنها وجهة صديقة للمهاجرين، حيث تمتلك العديد من الجامعات العريقة.

كما أن الحصول على تأشيرة طالب أمر سهل نسبيًا مع توفر العديد من فرص العمل بعد التخرج.

وتقدم كندا تأشيرات عمل بعد التخرج، تتراوح من ثمانية أشهر إلى سنة، ما يتيح للطلاب الفرصة للبحث عن وظيفة.