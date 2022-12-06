دول مناسبة للدراسة في الخارج.. ما هي؟
هناك العديد من الدول التي تفتح حدودها للطلاب الوافدين، لذا قد يكون من الصعب الاختيار بين الدول الأفضل للدراسة.
وفيما يلي قائمة بالبلدان المناسبة للدراسة بالنسبة للطلاب:
كندا
تُعرف كندا بأنها وجهة صديقة للمهاجرين، حيث تمتلك العديد من الجامعات العريقة.
كما أن الحصول على تأشيرة طالب أمر سهل نسبيًا مع توفر العديد من فرص العمل بعد التخرج.
وتقدم كندا تأشيرات عمل بعد التخرج، تتراوح من ثمانية أشهر إلى سنة، ما يتيح للطلاب الفرصة للبحث عن وظيفة.
بريطانيا
تعد بريطانيا من البلدان المثالية للدراسة في الخارج، حيث تمتلك المملكة المتحدة العديد من الجامعات ذات الشهرة العالمية.
ويمكن الحصول على تأشيرة الطلاب بسهولة بمجرد القبول في أي جامعة معترف بها.
كما يتم منح تأشيرة الدراسات العليا للطلاب بعد الانتهاء من تعليمهم والتي تمكنهم من البقاء في بريطانيا لمدة عامين آخرين؛ ما يمنحهم فرصة العثور على وظائف بعد تخرجهم.
ألمانيا
تشتهر ألمانيا بعدم وجود رسوم دراسية أو رسوم دراسية منخفضة، مما يجعلها جذابة للطلاب الدوليين.
ويتم تدريس العديد من الدورات باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أنها تقدم العديد من الامتيازات للطلاب الذين يتحدثون الألمانية أيضًا.
كما أنها تمنح تأشيرات للطلاب وتأشيرات العمل بسهولة بمجرد قبولهم في الجامعة.
أستراليا
تعد أستراليا بلدًا مميزًا للطلاب لاستكمال تعليمهم، وتوفر العديد من فرص العمل مع نوعية حياة جيدة.
ويمكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طالب بسهولة بمجرد القبول في الجامعة.
وبعد التخرج، يمكن للطلاب الحصول على تأشيرة عمل لمدة سنتين إلى أربع سنوات.
الولايات المتحدة الأمريكية
تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول شعبية في العالم، كما أنها من أكثر الدول جذبًا للطلاب، وهي موطن لبعض من أفضل الجامعات في العالم، باعتبارها المكان المثالي لخريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ويمكن لهؤلاء الطلاب الحصول على تأشيرة عمل بعد الدراسة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
نيوزيلندا
نيوزيلندا من الدول الرائعة التي يمكن اختيارها لمتابعة الدراسة، ويمكن البقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بتأشيرة عمل بعد الدراسة.
كما يمكن التقدم بطلب للحصول على وضع الإقامة الدائمة بتأشيرة إقامة لمدة عامين.
فرنسا
تتميز فرنسا بالتعليم ميسور التكلفة، إذ يوجد بها العديد من برامج المنح الدراسية التي تساعد الطلاب في نفقات المعيشة والرسوم الدراسية، مع العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتكنولوجيا والمالية التي تدرس باللغة الإنجليزية.
هولندا
تعد هولندا من الخيارات المفضلة للعديد من الطلاب للدراسة والهجرة، وتكتسب الجامعات في هولندا شعبية كبيرة وتقدم مستوى عالميا.
كما يتم دعم الرسوم الدراسية أيضًا من قبل الحكومة، مما يجعل الدراسة في متناول الجميع.
سنغافورة
تشتهر سنغافورة بأنها موطن لبعض الجامعات الأكثر شهرة في العالم، بالإضافة إلى جودة ونوعية حياتها التي تجعلها خيارًا مميزًا للسفر إليها من قبل الطلاب.
اليابان
تقدم اليابان تعليمًا ذا مستوى عالمي باللغتين الإنجليزية واليابانية.
ويعد الحصول على تأشيرة طالب أمرًا سهلًا بمجرد توافر المستندات المطلوبة، مع إمكانية الحصول على عام إضافي في التأشيرة للبحث عن وظائف ضمن التخصص بعد التخرج.