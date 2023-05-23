دبي تكشف عن أغلى وأندر جوهرتين في العالم

أزاحت دار "سوذبيز" للمزادات في إمارة دبي الستار عن اثنتين من أندر وأغلى المجوهرات قيمة في العالم، وهما "الوردية الخالدة"، و"نجمة الغضب".

واختيرت دبي كمحطة رئيسة لعرض أثمن القطع والمجوهرات النفسية، التي كشفت عن القطعتين الفريدتين.