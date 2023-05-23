دبي تكشف عن أغلى وأندر جوهرتين في العالم
أزاحت دار "سوذبيز" للمزادات في إمارة دبي الستار عن اثنتين من أندر وأغلى المجوهرات قيمة في العالم، وهما "الوردية الخالدة"، و"نجمة الغضب".
واختيرت دبي كمحطة رئيسة لعرض أثمن القطع والمجوهرات النفسية، التي كشفت عن القطعتين الفريدتين.
الوردية الخالدة
تعتبر هذه الماسة، أكثر ماسة وردية براقة في السوق، وتمثل كذلك أندر المقتنيات في العالم، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 35 مليون دولار.
ويبلغ وزنها 10.57 قيراط، وتتميز بدرجات اللون الوردي، الذي يميل نحو البنفسجي، وهي الماسة الأغنى والأنقى والأكثر حيوية وقيمة التي يتم طرحها في السوق.
نجمة الغضب
كشف الستار عن هذا الحجر الكريم بهيأته المصقولة حديثا، كأكبر وأغلى ياقوتة في العالم تطرح في الأسواق، وتقدر قيمتها بنحو 30 مليون دولار.
ويبلغ عيار هذه الياقوتة 101 قيراط، وتمثل أعجوبة من حيث الندرة والحجم، كما أن لونها المثير ووضوحها شاهدان على العناية القصوى بها. بحسب صوفي ستيفنز، أخصائيّة المجوهرات لدى سوذبيز.
وتم اكتشاف "نجمة الغضب" في منجم "فورا" للياقوت في موزمبيق خلال شهر يوليو من العام 2022، وسميت بهذا الاسم بسبب عمق لونها وحجمها المذهل.
ويتميز لون "نجمة الغضب" بكونه أحمر زاهيا ويُعرف هذا اللون باسم "دم الحمام"، وهو لون مرتبط تقليديا بالياقوت المكتشف في بورما فقط، الذي لم تمسه المعالجة الحرارية، والمظهر البلوري الفائق والحجم الذي لا يضاهى، وهي عناصر تجعل من "نجمة الغضب" أكبر ياقوتة وبمواصفات أعلى جودة للأحجار الكريمة تظهر على الإطلاق في مزاد علني.
وبدأ عرض هاتين الجوهرتين للجمهور تزامنا مع مزاد "سوذبيز"، أمس الإثنين، في صالة المزاد في مركز دبي العالمي، ومن المقرر أن يظل متاحا للعرض حتى 26 مايو/أيار الجاري.