الرحيل أو البقاء.. خياران أحلاهما مر بين أنقاض أنطاكيا التركية

وتروي فيدان توران ببساطة "معاناتها" مشيرة إلى منزل العائلة في الطابق الرابع، الذي لا تعرف ما إذا كانت ستعود إليه يوما. وتقول: "عندما أرى المباني المدمرة والجثث لا أتخيل نفسي بعد سنة أو سنتين، بل لا أستطيع تصور يوم غد".

وتلتقط السيدة الستينية أنفاسها وهي تبكي، قائلة: "فقدنا ستين من أفراد عائلتنا.. ستون. ماذا يسعني أن أقول؟ إنها مشيئة الله".

وانهار منزل العائلة في القرية أيضًا. وقالت "إلى أين نذهب؟ لم يبق لنا مكان". وأضافت: "لذلك نحن نشعل النار في الحديقة (للتدفئة) والوقت يشفي كل الآلام ونحن ممنونون لبقائنا على قيد الحياة".

في الشارع على المقاعد

ويساعدها ابنها عنايت توران في جلب بعض الأغراض من منزل العائلة. وقال بنظرة قاسية وراء نظارتيه الزرقاوين إنه يتوقع من جانبه البقاء في مدينته "إذا أعيد بناؤها بشكل جيد"، معتبرا أنه "من الممكن إعادة البناء والدولة لديها القدرة على القيام بذلك".

وتابع عالم النفس هذا البالغ من العمر 35 عامًا مبديًا حزنه وغضبه أن "مئات الأشخاص في الشارع.. ينامون على مقاعد، في الحدائق. يجب إيجاد حل".

ويعبر مصطفى كايا أحد شوارع جنوب المدينة حاملا جهازا لتنقية المياه وترافقه زوجته التي تجر حقيبة على عجلات مع ابنتهما. فهو انتقل مع عائلته إلى خيمة منذ الإثنين واستعاد بعض الأغراض المخزنة في مدخل منزله من دون أن يغامر بالدخول أبعد من ذلك خوفا من انهيار.