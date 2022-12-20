لماذا تفاقم قلق المراهقين في هذه الفترة؟‎

البيانات التي قدّمها علم النفس المَرَضي في هذا الشأن عن فئات المراهقين جد مرعبة ومدمِّرة، فقد أضافت هذه البيانات مجموعةً من العوامل إلى التغيرات الهرمونية والتحديات التي ينطوي عليها بلوغ سنّ الرشد، ما أدى إلى أسوأ العواقب التي يمكننا تخيلها، مثل زيادة إيذاء النفس والانتحار.

لو سألنا اليوم مراهقًا ما الذي يميّز هذه الفترة من حياته فهناك احتمال كبير جدًا أنه سيجيبنا أنها تتميز بالغياب التام للمعنى، ففي أوقات أخرى سابقًا كان الأمر يتعلق بمسائل أكثر واقعية، في حين إنّ هناك الآن ارتباكا كبيرًا فيما يتعلق بما يشعر به المراهقون وماذا يعني أن يكون لديهم هدف في الحياة.

بحكم غياب العلاقات مع الأصدقاء في حياتهم اليومية، وثقل الأنشطة المدرسية اللامنهجية فهم لا يملكون الوقت لتطوير هذا الإحساس بالحياة الذي يتولد في مواقف عفوية وليس مع سبق الإصرار، من خلال الاتصال بالطبيعة والاسترخاء وعدم الشعور بالذنب، فالأداة الوحيدة التي تركناها لهم "للترفيه" هي الكمبيوتر اللوحي، بينما في نفس الوقت نوجه أصابع الاتهام إليهم.

كثير من المراهقين يفتقدون معنى الحياة، ما يؤدي إلى الاكتئاب والقلق.