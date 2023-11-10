شاب يضيء شمعة للتائهين والمضطربين نفسيًا في اليمن

من النادر وجود مراكز متخصصة تهتم بالصحة النفسية لأبناء المجتمع في اليمن.. ومن عتمة ذلك الظلام الدامس.. يُشعل الشاب محمد إسماعيل عبدالله الشهير باسم (محمد الإيطالي)، وبجهود ذاتية، شمعة ليضيء بها بصيصاً من أمل ينير طريق التائهين.. حاملاً على عاتقه تنوير جهالة الكثيرين تجاه الأمراض النفسية.. التي لا تقل حدةً وخطورةً عن الأمراض الجسدية.. إن لم تكن أكثر إيلاماً.. وذلك من خلال إنشاء وتأسيس مركز متخصص بالصحة النفسية في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن.. وهو "أكسجين للصحة النفسية والعلاج الطبيعي".

واستطاع (محمد الإيطالي) الشاب الأربعيني.. فتح ثقب صغير في جدار صُلب وعالٍ.. يحول بين اليمنيين -ذلك الشعب ذو الأغلبية القبلية، ويغلب على البقية الباقية الطباع أو الطابع القبلي، وأكثر الشعوب العربية تحفظاً ومحافظة- وبين الاعتراف بالمرض النفسي وأهمية اللجوء إلى طبيب أو مستشار في المجال نفسي.. وقبوله الخضوع لـ(كورس) علاجي نفسي متكامل.. ترتكز أبرز خطوات هذا العلاج على الجلوس أمام المختص النفسي والحديث (الفضفضة) له بمختلف جوانب حياته الشخصية وذكر المشاكل التي يعاني منها.. التي ربما يكون قد تعرض لها بدرجة عالية من قبل الأشخاص المُحيطين به كـ (الأسرة والأقارب والجيران والأصدقاء والزملاء).. ناهيكم عن الأوضاع المعيشية القاتمة والظروف الاقتصادية الصعبة ومتطلبات الحياة المُهلكة.. فضلاً عن الحروب والاضطرابات الأمنية والعسكرية من حينٍ إلى آخر..

ومن المضحكات المُبكيات.. قد يعترف اليمني بتعرضه للمس والسحر والعين والجنون -وهو أمر وارد دون أدنى شك-.. لكن في الوقت نفسه يرفض الكثير من اليمنيين الاعتراف في حالة إصابته بالمرض النفسي.. وكأن المرض النفسي جريمة أخلاقية يندى لها الجبين.. و(عيب أسود) يوصم صاحبه أو المقربين منه بالعار.. وهو خلل مجتمعي فرضته العادات والتقاليد وقلة الوعي والثقافة العامة.