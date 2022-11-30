عقب أنباء عن تقييده بحجة الاختلاط .. إقامة ماراثون بنك الكويت الوطني في موعده ومكانه

وأكدت عضو مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عالية فيصل الخالد، أن ماراثون بنك الكويت الوطني سيقام في موعده ومكانه في شارع الخليج، عقب أنباء عن تقييده بضوابط معينة، وتغيير مكانه، وإلغاء فعالياته، استجابةً لمطالب نواب احتجوا عليه وطالبوا بإلغاء الفعاليات الغنائية فيه ومنع الاختلاط.

وقالت الخالد في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إن "الماراثون سيقام في موعده، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في شارع الخليج".

وقدمت "لخالد" الشكر لوزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، والوكيل المساعد للمرور، لسرعة استجابتهما لحل موضوع ماراثون بنك الكويت الوطني وتنسيقهما مع المعنيين في البنك لإقامته، مضيفةً أن"هذا التعاون يساهم بتعزيز المكتسبات الدستورية".