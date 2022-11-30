عقب أنباء عن تقييده بحجة الاختلاط .. إقامة ماراثون بنك الكويت الوطني في موعده ومكانه
وأكدت عضو مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عالية فيصل الخالد، أن ماراثون بنك الكويت الوطني سيقام في موعده ومكانه في شارع الخليج، عقب أنباء عن تقييده بضوابط معينة، وتغيير مكانه، وإلغاء فعالياته، استجابةً لمطالب نواب احتجوا عليه وطالبوا بإلغاء الفعاليات الغنائية فيه ومنع الاختلاط.
وقالت الخالد في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إن "الماراثون سيقام في موعده، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في شارع الخليج".
وقدمت "لخالد" الشكر لوزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، والوكيل المساعد للمرور، لسرعة استجابتهما لحل موضوع ماراثون بنك الكويت الوطني وتنسيقهما مع المعنيين في البنك لإقامته، مضيفةً أن"هذا التعاون يساهم بتعزيز المكتسبات الدستورية".
وجاء إعلان إقامة المارثون في موقعه المعتاد منذ 28 عامًا، عقب تداول أنباء عن تدخل لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة في قضية الماراثون وإعلان رفضها لإقامته بحجة "الاختلاط وإرفاقه بالموسيقى".
وأشارت تقارير إعلامية سابقة أن هناك"تعليمات صدرت للمنظمين بتغيير مكان الماراثون ونقله من شارع الخليج العربي حيث يقام كل عام إلى جسر جابر، ومنع الاختلاط فيه، وإلغاء الفعاليات الغنائية لتوزيع الجوائز في ختامه، تحت الضغط النيابي".
وأثارت أنباء التضييق على منظمي الماراثون الوطني وماراثونات أخرى أفاد منظموها بأنهم اضطروا إلى إلغاء بعض الفعاليات لإقامة الماراثون بناءً على طلب من وزارة الداخلية تجنبًا لإلغائه، استياء نواب ونشطاء اعتبروا أن ذلك"استغلالًا سيئًا للدين وممارسة وصاية على المجتمع بحجة الدين".
وسبق أن اتخذت الكويت إجراءات ضد فعاليات ونشاطات ترفيهية ورياضية، أُعلن عن إقامتها في البلد الخليجي الذي اعتاد فيه تياران مختلفان في التوجهات الفكرية على الخلاف المستمر في الآراء تجاه قضايا جدلية يتم طرحها بين حينٍ وآخر.