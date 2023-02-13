رجل أعمال باكستاني "مجهول" يتبرع بـ30 مليون دولار لمتضرري الزلزال

كشف رئيس وزراء باكستان شهباز شريف قيام رجل أعمال باكستاني بالتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا زلزال تركيا وسوريا.

وكتب رئيس الوزراء في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، أن رجل أعمال باكستانيا دخل إلى السفارة التركية في الولايات المتحدة وقدم مبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال.

وعبر شهباز شريف عن إعجابه بالمتبرع، الذي أكد أن هويته ظلت مجهولة، لرغبته في ذلك، ولم يتم التعرف عليه.