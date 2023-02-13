رجل أعمال باكستاني "مجهول" يتبرع بـ30 مليون دولار لمتضرري الزلزال
كشف رئيس وزراء باكستان شهباز شريف قيام رجل أعمال باكستاني بالتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا زلزال تركيا وسوريا.
وكتب رئيس الوزراء في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، أن رجل أعمال باكستانيا دخل إلى السفارة التركية في الولايات المتحدة وقدم مبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال.
وعبر شهباز شريف عن إعجابه بالمتبرع، الذي أكد أن هويته ظلت مجهولة، لرغبته في ذلك، ولم يتم التعرف عليه.
وبحسب آخر التقارير الرسمية السبت، أدى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات إلى مقتل أكثر من 28 ألف شخص. وإلى الآن بلغت الحصيلة الرسمية للقتلى في تركيا 24 ألفا و617 شخصا، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 4300 شخص قتلوا جراء الزلزال في سوريا.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص.
وعبّرت منظمات إنسانية عن قلقها من انتشار وباء الكوليرا الذي ظهر مجددًا في سوريا.