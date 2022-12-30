مصر.. أول تعليق من الأزهر بعد إعلان موافقته على "توثيق الطلاق"
علق الأزهر الشريف، على الجدل المثار حول صحة الطلاق الشفوي، وذلك في أول تعليق له بعد إعلان موافقته ودار الإفتاء والأوقاف، على شرط توثيق الطلاق.
وأكد الأزهر في بيان له أصدره يوم الخميس، أن "الرأي الشرعي ثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا".
وجدد الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، أنه "يجبُ على المطلق أن يبادر في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها".
وأضاف أنه "من حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرار بالمرأة وبحقوقها الشرعية".
واختتم الأزهر بيانه بالتأكيد على أنه "إذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخ، حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال".
وكانت تصريحات وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، حول موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء، على شرط توثيق الطلاق، والذي سيُقره قانون الأحوال الشخصية الجديد ضمن مواده، قد أعادت الجدل مجدداً حول صحة الطلاق الشفوي، وما إذا كان يقع على الإطلاق أم لا بد من توثيقه.