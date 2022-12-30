مصر.. أول تعليق من الأزهر بعد إعلان موافقته على "توثيق الطلاق"

وأكد الأزهر في بيان له أصدره يوم الخميس، أن "الرأي الشرعي ثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا".

وجدد الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، أنه "يجبُ على المطلق أن يبادر في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها".

وأضاف أنه "من حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرار بالمرأة وبحقوقها الشرعية".