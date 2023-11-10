"الغابات المقابر" هل تتفوق على المدافن التقليدية في فرنسا؟

وبدأت البلدة التي يبلغ عدد سكانها 2200 نسمة هذا المشروع عام 2017 بعد زيارة مسؤوليها لمبادرة مماثلة على مسافة نحو 30 كيلومترا، على الجانب الألماني.

واختيرت بعض أشجار البلوط والبندق والأكاسيا لتدفن حوالي 500 جرة في محيطها. وتتراوح كلفة حجز مكان لمدة 30 عاما، ما بين 600 وألف يورو اعتمادا على حجم الشجرة، وهي متاحة للأشخاص من خارج موترشولتز مقابل 200 يورو إضافية.

العودة إلى الطبيعة

لم يتطور مفهوم "الغابات المقابر" في فرنسا إلا في السنوات الأخيرة، علما أنه منتشر على نطاق واسع في ألمانيا.

وكانت قرية أرباس في هوت-غارون، أول من قام بالتجربة في العام 2019، لكن إدارة المنطقة علّقت المشروع لأن البلدة كانت تخطط لتأجير أماكن لدفن جرار قابلة للتحلل، وهو أمر لا ينص عليه القانون.

ثم حذت حذوها بلدات أخرى مثل شيلتيغهيم التي يبلغ عدد سكانها حوالي 32 ألف نسمة.

وخلافا لموترشولتز حيث طوّر المشروع في غابة موجودة أصلا، زرعت أشجار في هذه الضاحية من ستراسبورغ في جزء من المقبرة الغربية المخصصة لغابة المقبرة. وستكون قادرة على استيعاب 1760 جرة.

وبالنسبة للمسؤول المحلي برنار جوناست، تحمل هذه المساحة "رمزية قوية جدا: هناك صلة بين الشجرة الحية والشخص المتوفى".

واليوم، أصبح الفرنسيون يميلون بشكل متزايد إلى حرق الجثث بدلا من دفنها.

وبالتالي، أصبحت كبرى المدن مهتمة بهذه الفكرة مثل "نانسي" التي تخطط لافتتاح غابة مقبرة على مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع من المقبرة الجنوبية في كانون الأول/ديسمبر المقبل. وسيدفن رماد سكان المدينة هناك مجانا، من دون أزهار أو أكاليل أو علامات مميزة.

وقالت شانتال فينك، نائبة رئيس البلدية المسؤولة عن جودة الخدمة العامة: "نحن أول مدينة كبرى تقدم هذه الخدمة".

وأضافت: "هذا يلبي التوقعات المجتمعية وهو أيضا نهج بيئي في ديناميكية العودة إلى الطبيعة".