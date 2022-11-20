السعودية تنظم احتفالًا كبيرًا مخصصًا للنساء في يوم الرجل العالمي
نظمت هيئة الترفيه السعودية، يوم السبت، احتفالاً كبيراً مخصصاً للنساء في العاصمة الرياض، بالتصادف مع مناسبة عالمية هي يوم الرجل الذي يجري إحياؤه من قبل عدد كبير من الرجال في العديد من دول العالم.
وخصص القائمون على موسم الرياض الترفيهي المقام حالياً في العاصمة، منطقة البوليفارد يوم السبت، لإقامة فعالية تحمل اسم "#بوليفارد_حواء"، وتجمع مشاهير من الجنسين في عالم تجميل وتزيين السيدات.
وتوافدت نساء سعوديات ومقيمات وزائرات من مختلف الجنسيات، بعد ظهر يوم السبت، نحو منطقة البوليفارد التي تم تصميمها لتشبه "تايمز سكوير"، الميدان الشهير في مانهاتن في نيويورك وأحد أكبر المراكز التجارية التي يقصدها السياح للاستمتاع بالأماكن الترفيهية هناك.
وخفضت هيئة الترفيه، تذاكر دخول المنطقة إلى 25 ريالاً فقط (نحو 6 دولارات)، بينما تبلغ تذكر الدخول للرجال مئة ريال، ليتاح لأكبر عدد من نساء العاصمة حضور الفعالية ولقاء خبراء وخبيرات تجميل لمع نجمهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقيم خبراء التجميل مثل بسّام فتوح وأريج التركي وجو رعد وشريف طانيوس دروساً في "الميك أب" للحاضرات، بينما يشارك خبراء وخبيرات آخرون مثل ناديا طايح وطوني صوايا، جمهورهم حوارات عن أفضل طرق العناية بالبشرة.
كما يقدم فريق ثالث من خبراء التجميل مثل فادي قطايا وجيسيكا قهواتي وثريا شوقي، استشارات عن البشرة، بينما تقدم شركات مستحضرات التجميل المشاركة في الفعالية هدايا وورود للزائرات.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من البوليفارد، مساء السبت، عدداً كبيراً من النساء في أقسام الفعالية الكثيرة، حيث تم تخصيص مكان لكل خبراء وخبيرات التجميل الحاضرين ليتاح لأكبر عدد من الحضور الالتقاء بمن يفضلونه بينهم.
ويبدو أن الصدفة التي وضعت الاحتفال النسائي في يوم الرجل العالمي الذي يصادف 19 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، ولا يعرف كثير من الرجال حول العالم بوجوده أصلاً، بينما يحظى اليوم العالمي للمرأة الذي يقام في 8 مارس/ آذار بشهرة ورسمية أكبر.
ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للرجل إلى تسليط الضوء على دوره الإيجابي ورفع الوعي بقضايا الرجل.