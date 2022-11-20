السعودية تنظم احتفالًا كبيرًا مخصصًا للنساء في يوم الرجل العالمي

نظمت هيئة الترفيه السعودية، يوم السبت، احتفالاً كبيراً مخصصاً للنساء في العاصمة الرياض، بالتصادف مع مناسبة عالمية هي يوم الرجل الذي يجري إحياؤه من قبل عدد كبير من الرجال في العديد من دول العالم.

وخصص القائمون على موسم الرياض الترفيهي المقام حالياً في العاصمة، منطقة البوليفارد يوم السبت، لإقامة فعالية تحمل اسم "#بوليفارد_حواء"، وتجمع مشاهير من الجنسين في عالم تجميل وتزيين السيدات.