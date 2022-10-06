أشهر جامع طوابع سعودي يحتفي بإصدار جديد

ويحاكي تصميم الطابع الجديد التطور الذي وصلت إليه مهنة التعليم، حيث يستعين المعلمون بالأجهزة التقنية الذكية في تعليم طلابهم، لا بل دون الحاجة للحضور للمدرسة عند الضرورة، حيث تضم رسومًا وسط الطابع، وقلمًا، وشاشة كمبيوتر، وجهازًا لوحيًا.

والطابع الجديد من فئة 3 ريالات، وتضمّن في طياته شعار اليوم العالمي للمعلم الذي جاء تحت عنوان: " التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين".

وحافظت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، على إصدار الطوابع في المناسبات، وهو تقليد فقد بريقه في الزمن الحالي، ولم تعد الكثير من الدول تلتزم به في الوقت الحالي.

وتبلغ إصدارات المؤسسة الحكومية من الطوابع البريدية والتذكارية، ما يقارب من 470 طابعًا تم إصدارها بشكل دوري، في العديد من المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج، وفي المواسم السياحية، والأحداث الكبرى على المستوى العالمي، والإسلامي، والعربي.