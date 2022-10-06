أشهر جامع طوابع سعودي يحتفي بإصدار جديد
احتفى مبارك القحطاني، الذي يعد من أشهر جامعي الطوابع في السعودية والعالم، يوم الأربعاء، بإصدار جديد لطابع سعودي على الرغم من فقدان الطوابع لبريقها الذي استهوى الكثيرين في الماضي.
ونشر "القحطاني" الذي يجمع الطوابع منذ نحو 4 عقود، صورة لطابع جديد صدر في السعودية، يوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وقال في تعليق عبر "تويتر" محتفيًا بالإصدار الجديد: "إصدار طابع تذكاري بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. شكرًا جزيلًا للبريد السعودي".
ويحاكي تصميم الطابع الجديد التطور الذي وصلت إليه مهنة التعليم، حيث يستعين المعلمون بالأجهزة التقنية الذكية في تعليم طلابهم، لا بل دون الحاجة للحضور للمدرسة عند الضرورة، حيث تضم رسومًا وسط الطابع، وقلمًا، وشاشة كمبيوتر، وجهازًا لوحيًا.
والطابع الجديد من فئة 3 ريالات، وتضمّن في طياته شعار اليوم العالمي للمعلم الذي جاء تحت عنوان: " التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين".
وحافظت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، على إصدار الطوابع في المناسبات، وهو تقليد فقد بريقه في الزمن الحالي، ولم تعد الكثير من الدول تلتزم به في الوقت الحالي.
وتبلغ إصدارات المؤسسة الحكومية من الطوابع البريدية والتذكارية، ما يقارب من 470 طابعًا تم إصدارها بشكل دوري، في العديد من المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج، وفي المواسم السياحية، والأحداث الكبرى على المستوى العالمي، والإسلامي، والعربي.
وبدأت علاقة القحطاني مع جمع الطوابع منذ سن الطفولة، وفي العام 1985، التحق بمعهد البريد الثانوي، في "البريد السعودي" ليصبح جامعًا محترفًا ومتخصصًا بتاريخ البريد وعمله.
وانتسب "القحطاني" فيما بعد إلى جمعية السعودية لهواة الطوابع، لتنطلق مشاركاته المحلية والدولية حتى تمت إجازته واستحقاقه "شهادة محكم" أثناء المشاركة بمعرض دبي للطوابع، في 2019، بدعم من جمعية الإمارات لهواة الطوابع.