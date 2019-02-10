هجمة نسائية على وزير أفريقي بعد إهانته للمرأة (صورة)

شنّت جهات برلمانية وحقوقية ونسوية في أوغندا، هجومًا شرسًا ضد وزير السياحة في البلاد غودفري كيواندا، بعد ما اعتبروه امتهانًا للمرأة، على خلفية طلبه اللجوء لاستخدام النساء الفاتنات ذوات المنحنيات للترويج للبلاد.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بشأن حملة جديدة لإنعاش السياحة في البلاد: ”يجب استخدام النساء الفاتنات، من ذوات المنحنيات المتعددة في أجسامهن لجذب المزيد من الزوّار“.

وطالبت عريضة عبر الإنترنت بوقف الحملة واعتذار الحكومة واستقالة كيواندا، إذ اعتبرت ريتا ابيرو المديرة التنفيذية في شبكة المرأة الأوغندية، دعوته بالشاذة، وقالت: ”من غير المقبول استخدام النساء كأداة جنس في هذا العصر وهو سخيف ونحن ندين ذلك“.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يوم الخميس، فإن كيواندا، أدلى بتصريحه في المؤتمر الذي عقد في العاصمة الأوغندية كامبالا، بحضور عشرات النساء الأفريقيات الممشوقات، وذلك ضمن خطة لتسويق النساء الأوغنديات في مسابقة ملكة جمال، التي ستُعقد في يونيو/حزيران المقبل.

وقال كيواندا في كلمته بالمؤتمر: ”أوغندا موهوبة بتعدد منحنيات أجساد نسائها، ولذلك قررنا استخدام هذا الجمال الفريد، لجعله منتجًا يتم تسويقه للجذب السياحي، مع ما نملكه من مزايا تجذب السيّاح من طبيعة ولغة وطعام“.

وبعد الحملة الواسعة ضده، حاول وقف الغضب بإصراره أن الحملة لا تهين النساء، مضيفًا ”المنحنيات المختلفة لدى نسائنا، نعتقد أنها من عوامل الجذب السياحي“.