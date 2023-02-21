بسبب زواج المثليين.. كنائس أنغليكانية ترفض سلطة "كانتربري"

واتهم تجمع GSFA، الذي يقول إنه يتحدث بلسان 75 بالمئة من الانغليكان في أنحاء العالم، كنيسة إنجلترا بالابتعاد عن المسار الصحيح بالسماح بمباركة ارتباط المثليين.

وأضاف التجمع: "بما أن كنيسة انكلترا قد ابتعدت عن الإيمان التاريخي، فإنها تحرم نفسها من قيادة الكنيسة بوصفها الكنيسة الأم تاريخيا".

وأصدر مكتب الأسقف بيانا قال فيه: "نأخذ علما بالبيان الصادر اليوم عن بعض رجال الدين الأنغليكان الكبار ونقدر موقفهم".