الوقت يشفي جروحنا

الوقت يحمينا ويشفي الجروح ويمنحنا القوة على التحليق مرة أخرى، طالما أننا نعرف كيف نثمنه ونستفيد منه. الوقت رفيق السفر وليس عدوًّا كما نتخيله أحيانًا، لأنه عندما نتوه ونضيع فهو الذي ينقذنا، وعندما نمنحه لحظات وأيامًا نراه يؤدي وظيفته.

وعندما نفقد رفقاء السفر تنقطع أحلامنا، ونرى أنفسنا نغرق بمفردنا على الطريق فنسرع الخطى ونصمّ آذاننا عن انفعالاتنا.

ومع ذلك فلو توقفنا وأصغينا إلى أنفسنا وتركنا الوقت يتصرف، فسوف ندرك ونعي ما نحن بحاجة إليه حتى نخفف من معاناتنا وآلامنا.

جزيرة المشاعر

نشر موقع "nospensees" قصة كتبها جورج بوكاي عن أهمية الوقت، جاء فيها: "يُحكى أنّ جزيرة جميلة جدًا ذات طبيعة لا توصف كانت تعيش عليها كلُّ مشاعر وقيم الإنسان، المزاجُ الطيب والحزن والحكمة، وكذلك جميع المشاعر الأخرى، بما في ذلك الحب".

وجاء في القصة: "ذات يوم تلقت المشاعر خبرًا يُنبؤها بأنّ الجزيرة على وشك أن تغرق، على الفور ركبت جميع المشاعر قواربها ورحلت، فقط مكث الحب وحده، ينتظر بصبر، حتى اللحظة الأخيرة".