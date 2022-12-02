الوقت يشفي جروحنا
الوقت يحمينا ويشفي الجروح ويمنحنا القوة على التحليق مرة أخرى، طالما أننا نعرف كيف نثمنه ونستفيد منه. الوقت رفيق السفر وليس عدوًّا كما نتخيله أحيانًا، لأنه عندما نتوه ونضيع فهو الذي ينقذنا، وعندما نمنحه لحظات وأيامًا نراه يؤدي وظيفته.
وعندما نفقد رفقاء السفر تنقطع أحلامنا، ونرى أنفسنا نغرق بمفردنا على الطريق فنسرع الخطى ونصمّ آذاننا عن انفعالاتنا.
ومع ذلك فلو توقفنا وأصغينا إلى أنفسنا وتركنا الوقت يتصرف، فسوف ندرك ونعي ما نحن بحاجة إليه حتى نخفف من معاناتنا وآلامنا.
جزيرة المشاعر
نشر موقع "nospensees" قصة كتبها جورج بوكاي عن أهمية الوقت، جاء فيها: "يُحكى أنّ جزيرة جميلة جدًا ذات طبيعة لا توصف كانت تعيش عليها كلُّ مشاعر وقيم الإنسان، المزاجُ الطيب والحزن والحكمة، وكذلك جميع المشاعر الأخرى، بما في ذلك الحب".
وجاء في القصة: "ذات يوم تلقت المشاعر خبرًا يُنبؤها بأنّ الجزيرة على وشك أن تغرق، على الفور ركبت جميع المشاعر قواربها ورحلت، فقط مكث الحب وحده، ينتظر بصبر، حتى اللحظة الأخيرة".
وجاء أيضًا: "عندما أوشكت الجزيرة على الغرق قرّر الحب أن يطلب المساعدة، مرّت الثروة بالقرب منه على متن قارب فاخر للغاية، قال لها الحب: أيتها الثروة، أفي وسعك أن تأخذيني معك؟، فقالت الثروة: لا أستطيع، لأنّ معي الكثير من الذهب والفضة في قاربي ولا يوجد مكان لك، أنا آسفة".
وعندئذ قرر الحب أن يسأل الكبرياء الذي كان يمر أيضًا في قارب بهيّ: "أيها الكبرياء، أتوسل إليك، أيمكنك أن تأخذني معك؟، فأجاب الكبرياء: لا أستطيع أن أحملك معي، أيها الحب، كل شيء هنا على ما يرام، فلو أخذتك في قاربي فقد تقلل بكبريائك من شأن قاربي، وتخيل بعد ذلك ما الذي سيحدث لسمعتي إن أخذتك معي".
وحينها قال الحب للحزن الذي كان يقترب منه: "أيها الحزن، أسألك، دعني أذهب معك، لا أيها الحب، أجاب الحزن، أنا حزين جدًا وبحاجة لأن أكون وحدي"، ثم مرّ المزاج الجيد أمام الحب، لكنه كان منتشيًا بالسعادة لدرجة أنه لم يسمع دعوته.
فجأة سُمِع صوتٌ ينادي: "تعال أيها الحب، أنا آخذك معي، نظر الحب ناحية الصوت لمعرفة من الذي كان يُحدّثه فرأى رجلًا عجوزًا. شعر بالسعادة والفرح لدرجة أنه نسي أن يسأل الرجل العجوز عن اسمه، وعندما وصلا إلى البرّ غادره الرجل العجوز.
وأدرك الحب كم كان مدينًا بخلاصه لذلك العجوز، فسأل المعرفة: "أيتها المعرفة هل لك أن تخبريني من هو ذلك العجوز الذي أنقذني، فأجابته المعرفة: هذا العجوز هو الوحيد القادر على جعل الحب ينجو عندما يجعله ألمُ الفقدان يعتقد أنه يستحيل عليه الاستمرار، إنه الوحيد القادر على إعطاء فرصة جديدة للحب عندما يبدو وكأنه بدأ ينطفئ، الشخص الذي أنقذك، أيها الحب هو الوقت، لأنّ الوقت وحده القادر على فهم أهمية الحب في الحياة".
تبين القصة أنه عندما نعتقد أن كل شيء قد ضاع منا، وعندما نفقد البوصلة ولم يعد لمسارنا أي معنى، وعندما نسعى جاهدين للتأكد من أن كل شيء يمر ونجهل في الوقت نفسه ما نريده حقًا، حينئذ يصل الوقت وينقذنا، فيهمس في أذننا أن كل شيء يمر حتمًا، وعندما نتعلم كيف نتخلى عن أعبائنا ونحتضنه، فساعتها تلتئم جروحنا.
الحلول تتطلب وقتًا
لم يكن التسرع حليفًا جيدًا أبدًا، تتطلب المشاكل وقتًا، مثل قلة الحب، لأن كل الطاقة التي نكون قد أفرغناها على الآخر يجب أن تجد وجهة جديدة. تستغرق الأحلام المكسورة وقتًا أيضًا لأن الدماغ يجب أن يبتكر خططًا غير مسبوقة أو حلولًا جديدة، وبالطبع تستغرق الخسائر وقتًا لأن علينا أن نتعلم كيف نهيّىء حبّنا لموطن جديد .
الوقت مسؤول عن إعادة ترتيب كل فكرة وكل عاطفة وكل شخص في مكانه الجديد. إنه يعلمنا أنه لا شيء نهائيا، وأن كل شيء سوف يمر في النهاية، الجيد منه أو السيئ على السواء، وأن كل شيء يتحسن تدريجيًا. إنه يساعدنا على النضج وعلى رؤية الأشياء من منظور آخر سعيًا للتعلم والنمو.
ويكمن الحل وفقًا للقصة عبر منح نفسك الوقت الكافي، ولكن ليس وقتًا سلبيًا متراخيًا، بل وقتاً نشطاً قوامه الأفعال والتفكير، الهدوء ضروري لإعداد واستعادة واستخراج ما هو جيد، ولكن أيضًا للتعلم من التجارب السيئة.