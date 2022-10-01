سفيان عڨاڨنة.. دموع أم تحول زفاف ابنها الفقير إلى حفل أسطوري في الجزائر

لقي حفل زفاف شاب جزائري في مدينة خنشلة، جنوب البلاد، إشادة واسعة بعد أن قدم عدد من أهالي المدينة وخارجها دعمًا منقطع النظير للعريس.

وجاء الدعم بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر والدة العريس وهي تنهمر بالبكاء بسبب تواجده بمفرده يوم زفافه، ما أثار نداءات بتقديم الدعم له والإحاطة به، وهو ما حدث بالفعل.

وذكر موقع ”النهار أون لاين“ المحلي أن ”الهبة التضامنية التي شهدها حفل زفاف سفيان من محافظة خنشلة كانت مفاجأة بحضور مئات السيارات الفاخرة وتعداد شعبي تعدى الآلاف في موكب خرافي“.

وأضاف المصدر نفسه أن ”سفيان هو شاب ابن عائلة فقيرة، وينحدر من دائرة (مدينة) شاشار في خنشلة، وعندما قرر الزواج، لم يجد أحد يشاركه فرحته، لتنطلق تغريدة من إحدى صفحات المدينة، وفي لحظة وجد نفسه محاطًا بأناس لا يعرفهم“.

وقالت الناشطة ”عباد فاطمة الزهراء“ في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”حفل زفاف سفيان هو قصة الأسبوع، وهي قصة حقيقية ومؤثرة جدا“.

وأضافت الزهراء أن ”أمًّا خنشلية خرجت لتعبر عن فرحتها بزواج ابنها، وفي نفس الوقت كانت جالسة تبكي والدموع تتساقط من عينيها لعدم حضور الأقرباء وأصدقاء ابنها في يوم زواجه، ما عدا حضور بعض الأطفال الصغار من الحي الذين شاركوه فرحة حنة الزواج“.

وتابعت أن ”عائلة سفيان كلها تبكي وحزينة ومتأثرة عندما شاهدوا دموع أمه تنهمر على خديها، وفجأة أطلقت صفحة فيسبوكية من ولاية خنشلة وضعت منشورا عما عاشه العريس ليلة حنته. لكن اليوم الثاني وهو الذهاب لاستقدام العروسة، هذا اليوم سيبقى خالدا في ذاكرة العريس سفيان“ .

🔵خنشلة :

سفيان عڨاڨنة عريس من عائلة فقيرة #قصة الأسبوع ، قصة حقيقية مؤثرة جدا .

✓ أم خنشلية خرجت ليلة أمس تحني… Posted by ‎المراسلة عباد فاطمة الزهراء‎ on Saturday, October 1, 2022

من جانبه، قال الناشط “جمال الموزاوي“ إن ”المستحيل حدث في زفاف سفيان بحدوث هبة واسعة لحفله“.

وذكر الموزاوي في تدوينة له على ”فيسبوك“ أنه ”تم إحضار عروسته بأسطول فخم بأكثر من 400 سيارة و أكثر من 3000 شخص كانوا كفيلين بإغلاق الطريق الوطني في خنشلة وسط البارود في عرس يحلم به حتى أصحاب المال“.

وأوضح أنه ”لم يقف الأمر هنا فحسب بل الأخير وهب له الله حملة تضامنية من محلات الألبسة ودعوات لإقامة شهر العسل في جيجل وبجاية وحتى تونس هكذا عندما يرزقك الله وينصرك وكما يقال بالعامية ربي يجيبلك حقك (نرجو من الله أن تأخذ، ألف مبروك سفيان، العاقبة للذرية الصالحة إن شاء الله).

قصة الشاب سفيان العريس يوم الحنة بينما خرجت والدته للحنة وجدت إبنها وسط مجموعة من الأطفال جالس هذا ما حز في نفسها و لم… Posted by Djamel Mouzaoui on Friday, September 30, 2022

بدوره، قال إلياس المنصوري للعروسين: ”هنيئا لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير، والعاقبة للذرية الصالحة“.

وأفاد المنصوري في تدوينة له على ”فيسبوك“: ”أهل خنشلة وكل من شارك وحضر فرح سفيان من خارج الولاية يعطيكم الصحة، حفل زفاف عالمي“.

مبارك لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير، وعقبال الذرية الصالحة 🤲🤲

ناس ششار – خنشلة – وكل من شارك وحضر فرح سفيان من خارج الولاية يعطيكم الصحة الرجال ❤❤👏👏

عرس عالمي 👏👏🥰🥰❤❤❤ Posted by Ilyes Madridista Mansouri on Friday, September 30, 2022

من جانبها، قالت الناشطة ”هيفاء أبو سالم، ”إن ما حدث اليوم ببلدية ششار من محافظة خنشلة أكبر كورتاج في تاريخ المدينة والجزائر كلها، بسيارات يفوق عددها 900 سيارة لمواطنين من جميع محافظات الوطن“.

وأضافت في تدوينة على ”فيسبوك“ أن ”الكورتاج الأسطوري جاء بعد نشر صفحة ششار لايف لقصة الشاب سفيان الذي وجد نفسه وحيدا يوم أمس في ليلة حنته محاطا ببعض الأطفال، حيث غاب الأصدقاء والأحباب عن مشاركته فرحته، ليلبي المئات من المواطنين دعوة الصفحة للمشاركة في الموكب وكان أجمل عرس الحمد لله، الحڨرة ماشي مليحة (الاستحقار ليس جيدا)“.