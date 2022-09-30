تونسية تبلغ الأمن عن احتجاز زوجها لها لمدة 8 سنوات

تقدمت امرأة تونسية تقطن في مدينة جرجيس التابعة لمحافظة مدنين، بشكوى للأمن ضد زوجها تتهمه فيها باحتجازها لمدة 8 سنوات لتداهم السلطات منزله وتعثر داخله على أسلحة نارية وأسلحة بيضاء.

وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني في بيان نشرته، اليوم الجمعة، إن ”امرأة قدِمت برفقة شقيقتها إلى مقر الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بجرجيس راغبة في إثارة قضية عدلية ضد زوجها من أجل الاعتداء بالعنف المتكرر، والاستيلاء على وثائقها الشخصية، واحتجازها بالمنزل لمدة 8 سنوات“.

وتابع البيان أنه ”وبالتنسيق مع ممثل النيابة العامة، أذن بالتنقل إلى منزله قصد جلب الأطفال، والأغراض الشخصية للضحية، واستدعاء الزوج للتحري معه في الشأن“.

وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه ”أثناء القيام بعملية التفتيش من قبل الوحدات الأمنية .. تم العثور على غرفة محكمة الإغلاق وبفتحها، عثر داخلها على أسلحة“.

وأردف البيان أن ”الأسلحة شملت مسدسًا أسود اللون مع مخزن تابع له يرجح أنه يعمل بالضغط الهوائي، وبندقية صيد تعمل بالضغط الهوائي، و 5 سكاكين من الحجم المتوسط، وسكين كبير الحجم، ومرآة صغيرة الحجم لتحديد الاتجاه، وغاز مشل للحركة، وأسلحة أخرى“.

ولفت البيان الى أنه ”بسماع شقيقة المتضررة، أفادت أن زوج شقيقتها عمد إلى طردها من المنزل، ومنعها من اصطحاب أبنائها معها، وهي في حالة نفسية صعبة، إضافة سحبه وثائقها الشخصية، وبعرضها على طبيب مختص أكد تعرضها للاعتداء في أماكن مختلفة من جسدها ما أثر سلبًا على حالتها النفسية“.

وأضافت شقيقة المتضررة أن زوج شقيقتها تعمد منع شقيقتها من زيارتهم منذ حوالي 8 سنوات، ومنعها من استعمال الهاتف الجوال، واحتجازها، بحسب بيان الإدارة العامة للأمن الوطني.