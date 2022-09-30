إمام المسجد النبوي الشريف يبكي في خطبة جمعة مؤثرة أمام آلاف المصلين

فقد إمام المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، السيطرة على دموعه بينما كان يلقي خطبة جمعة مؤثرة حضرها الآلاف وشاهدها عدد أكبر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ودول عربية وإسلامية.

وكان الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان يتحدث في خطبة الجمعة من منبر مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، عن بر الوالدين، وهي فضيلة كبيرة تحث عليها الشريعة الإسلامية دوما، عندما تقطع صوته بسبب البكاء.

وحث الشيخ البعيجان بعد أن تمالك نفسه، من يحضرون خطبته ويشاهدونها من مختلف دول العالم، على البر بالوالدين، مستشهداً بعدد كبير من الأحاديث والقصص وتفسيرات رجال الدين لأثر تلك الفضيلة.

وتم بث الخطبة بشكل مباشر على قناة السنة النبوية التلفزيونية الفضائية، ما أتاح لمسلمين من مختلف دول العالم مشاهدتها، كما تبث القناة على مدار الساعة عبر منصة يوتيوب أيضا.

وجرى تداول مقاطع فيديو لخطبة برّ الوالدين المؤثرة، وبكاء الإمام خلالها، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط عبارات إشادة بالشيخ البعيجان، وبالعبارات التي قالها بعدما أثرت بالحضور والمستمعين.

وتقدم السعودية عبر قناة ”السنة النبوية“ خدمة لغة الإشارة للصم بهدف نقل محتوى الخطبة لفئة الصم الذين يرغبون بمعرفة ما يقوله الإمام.

وتحظى خطبة الجمعة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، بخصوصية لدى المسلمين في العالم، اكتسبتها من قدسية المكان، بينما يشاهدها عدد كبير في السعودية وخارجها.

كما يكتسب أئمة الحرمين الشريفين شهرة ومكانة كبيرتين أيضاً، حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده، وألقوا خطباً أمام المسلمين في بداية الدعوة الإسلامية قبل أكثر من 14 قرنا.

ويستضيف الحرمان الشريفان، زوارا ومعتمرين وحجاجا على مدار العام، بينما يشكل يوم الجمعة خارج موسم الحج، ذروة الحضور في المسجدين، خاصةً في وقت الظهر عند إقامة صلاة الجمعة.

وتوفر السعودية ترجمات عديدة للخطب في الحرمين الشريفين، حيث ينتمي الحضور في المسجدين الشريفين ومشاهدي الخطبتين عبر المنصات المختلفة، للعديد من الدول ويتحدثون لغات مختلفة.