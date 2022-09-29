فيديو يظهر ضابطا يتلقى رشوة يثير جدلا في تونس

أثار مقطع فيديو يظهر ضابطا وهو يتلقى رشوة من مواطنة جدلا واسعا في تونس.

وقررت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الخميس، إيقاف الضابط عن العمل، وفتحت تحقيقا أمنيا ضده، عقب تداول مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو بصدد الحصول على رشوة من مواطنة خالفت قواعد السير.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسية: ”بناء على ما تم تداوله على مواقع التواصل بخصوص حصول ضابط من حرس المرور على رشوة أثناء أداء الواجب المهني، وأمام خطورة ما اقترفه الضابط المذكور، تم استدعاؤه بتاريخ اليوم 29 أيلول سبتمبر 2022 وفتح بحث إداري بالتفقدية العامة للحرس الوطني، واتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنه وإيقافه عن العمل“.

وجرى تداول مقطع فيديو لضابط المرور، الذي يُشتبه بتلقيه رشوة أثناء أداء الواجب المهني، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يظهر المقطع الضابط وهو بصدد تنظيم مخالفة قواعد سير بحق مواطنة، قبل أن يطالبها بدفع الغرامة لهُ عوضا عن تقديمها للقباضة المالية، فتسلم منها مبلغا قدره 60 دينارا (حوالي 20 دولارا) موجها لها كلامه قائلا: ”المهم أن تكوني مقتنعة.. عليك أمان الله“.

وفجر الفيديو موجة من الجدل والاستياء، حيث ندد العديد من التونسيين بهذه الواقعة، وسط دعوات لوزارة الداخلية للتدخل ومحاسبة الفاسدين والتصدي لمثل هذه التجاوزات بحق المواطنين.

في المقابل، علق معز الدبابي، رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة في تونس، اليوم الخميس، على مقطع الفيديو، معتبرا أن كل القطاعات في البلاد تعاني من معضلة الرشوة، لكن لا يجب أن نرمي كل العتاب على الأمن.

وقال إنه لا يبرر الرشوة وما فعله الأمني لا يمثل المؤسسة الأمنية، وكل من يخطئ عليه أن يتحمل مسؤوليته.