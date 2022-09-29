كشف سبب وفاة الطالب نواف اللهيبي داخل مدرسته في السعودية

كشف تقرير طبي سبب وفاة الطالب نواف عبدالرزاق اللهيبي، البالغ من العمر 8 سنوات، داخل مدرسته في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، قبل أسبوعين.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فقد أعلنت أسرة الطالب نواف أنها تسلمت جثمانه بعد أكثر من أسبوعين على حادثة سقوطه أرضا داخل مدرسته، حيث تمت الصلاة عليه ودفنه.

ووفق التقرير الطبي، فإن وفاة الطالب تعود إلى ”نزيف داخلي شديد بالمخ مفاجئ، أدى إلى توقف القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية“.

وفتحت الجهات الأمنية في مكة المكرمة تحقيقا في الواقعة بشأن ملابسات وفاة الطالب اللهيبي، بعد تعرضه للسقوط على أرض المدرسة، ونقله عن طريق الإسعاف إلى مستشفى عام، أحاله بدوره إلى مستشفى خاص، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالى أحد أقرباء الطالب نواف، إنهم تلقوا اتصالا من مدرسته في مكة، مفاده أنه تم نقل ابنهم نواف إلى المستشفى، وهو بحالة خطيرة.

وتذرعت المدرسة حينها بأن الطالب نواف سقط أرضا داخل فصله الدراسي دون سبب.

وعند وصول ذويه للمستشفى قرر الأطباء تحويله إلى مستشفى تخصصي بسبب الإصابة الشديدة، لكنه توفي.

وطالب ذوو الطالب حينها بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات وفاته.