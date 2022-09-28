آثر إبقاء هويته مجهولة.. رجل أعمال سعودي يثير إعجاب مواطنيه بطريقة تبرعه

أثار رجل أعمال سعودي إعجاب مواطنيه بطريقة إحسانه وتبرعه، التي لفتت الأنظار إليه.

وأشاد مواطنون برجل الأعمال، الذي أصر طوال سنوات على أن تظل هويته مجهولة، بإحسانه لفتيات إحدى الجمعيات الخيرية.

ودأب رجل الأعمال طوال 5 سنوات، على تكفله بجميع مستلزمات الزفاف لفتيات جمعية ”إنسان“ الخيرية، حيث تمكن من تجهيز عشرات الفتيات وتزويجهن.

وكان نائب رئيس تحرير جريدة ”اليوم“ المحلية، محمد البكر قد نشر مقطع فيديو للفنان السعودي المعتزل فايز المالكي، وقد وثق لقاءه بالمديرة العامة لخدمات المستفيدين بجمعية ”إنسان“، التي أكدت أن رجل الأعمال قام بتزويج 160 فتاة من الجمعية، للعام الخامس على التوالي.

لو قال لي شخص أن هناك رجل أعمال تبرع بكل هذا الذهب وتكاليف زواج 160 من فتيات جمعية إنسان ، لقلت ربما يبالغ .. لكن هذا المقطع " قطع" الشك باليقين .. لو سمحتم أدعو لهذا الرجل الذي رفض ذكر أسمه ، فهو يستحق الدعاء قبل الشكر ..

بارك الله في ماله وعياله ، والدعاء موصول لجمعية إنسان . pic.twitter.com/rEWVu03MWD — محمد البكر (@sawalief) September 27, 2022

وأكدت أن رجل الأعمال، الذي لا يعرف أحد هويته، يقوم في كل عام بالتبرع بمهور فتيات الجمعية وأطقم الذهب ويتحمل تكلفة حفلات الزفاف.

وأضافت أنه يتكفل بكل تفصيل حتى بمكياج الفتيات وتسريحاتهن وفساتين الزفاف، منوهة كذلك إلى قيامه بإهدائهن مبلغا نقديا.

ورصد ”المالكي“ في الفيديو الذي نشره عبر حساباته في مواقع التواصل، العديد من ”الكراتين“ التي تحوي أطقم الذهب، إذ أكدت المسؤولة أن هذه الكراتين تضم 160 طقما من الذهب.

وأشاد الكاتب وعضو مجلس الشورى فضل البوعينين، برجل الأعمال: ”أسأل الله أن يجزل له المثوبة والعطاء وأن يبارك له في ماله وعمله وذريته وعمره. وأن يكتب له السعادة والبركة والعافية في الدنيا والعفو والفردوس الأعلى من الجنة في الآخرة“.

وعلق أحد المتابعين: ”بهذا النوعية من الناس نفتخر ونجاهر بحبنا لتلك الوجوه المسفرة ..ربي يزيده في ماله ويكثر خيره“.

وقال أستاذ التاريخ الإسلامي عبدالعزيز السلومي: ”هذا المحسن (المحتسب)الذي يرفض ذكر اسمه هو نموذج من النماذج الكريمة والقدوات الحسنة في مجتمعنا خاصة في دعم هذه الجمعية المباركة فجزاه الله عنّا خير الجزاء“.

وكتب متابع آخر: ”والله العظيم إنه يغبط على فعله، الله يرزقنا وإياه الإخلاص والقبول يا رب العالمين“.