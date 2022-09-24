بعد تزايد هجماتهم.. رئيس بلدية في الأردن يطلب السماح بـ"قنص" الكلاب

طالب رئيس بلدية مدينة الرصيفة في محافظة الزرقاء في الأردن، الحكومة، بالسماح للبلدية بـ“قنص“ الكلاب الضالة، بعد ارتفاع عدد هجماتها.

وقال رئيس البلدية شادي الزيناتي، إنه لا توجد مقدرة مالية لدى البلدية لإيواء الكلاب الضالة وتعقيمها.

وبحسب وكالة أنباء سرايا المحلية، أكد ”الزيناتي“ أن عدم القدرة على إيواء هذه الكلاب، دفع به للمطالبة بقنصها، مشددا على أنه لا يوجد حل آخر لها سوى ذلك.

وطالب الحكومة بالسماح للبلديات ”بقنص“ الكلاب الضالة للتخلص من ضررها الكبير على حياة المواطنين.

وشدد على أن حياة المواطنين باتت في خطر، جراء النسب المرتفعة من عدد الكلاب الضالة.

يذكر أن كلبا ضالا قام بعقر 12 طفلا في محافظة إربد، يوم الخميس.