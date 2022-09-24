سلطنة عُمان.. مجسم غريب في أحد المتنزهات يثير الجدل

وثق أحد الأشخاص في سلطنة عُمان بمقطع فيديو اكتشافه لمجسم غريب في متنزه القرم بمحافظة صلالة جنوب غرب البلاد.

ورصد الشخص المجسم الذي كان يصدر صوتا يشبه الإيقاع، بينما أضاءت على جدرانه رموز غامضة، لا يوجد لها تفسير.

وأثار المقطع المتداول جدلا بين مواطنين، بشأن حقيقة المجسم المعني.

وبينما أخذ فريق من المتابعين يحوك نظريات بشأن المجسم، رجح فريق آخر أنها مجرد ”حركة دعائية“، فيما تندر آخرون على الواقعة.

واستذكر مواطنون كذلك، اليوتيوبر كويلي، الذي يتناول قصصا عما يسميه مؤامرات عالمية، لافتين إلى أنه سبق أن تحدث عن ”المجسمات الغريبة“.

وقال مغرد إن المسألة عبارة عن تسويق: ”حركة تسويقية لشي“.

وأيده آخر وكتب: ”تشويق وكذا“، وعلق ثالث: ”دعاية فودا فون يمكن“.

وشارك رابع في تعليق: ”تسويق ذكي، وأتوقعها لعبات فودافون“.

ورجح شخص كذلك: “ فودافون أو أوريدو أو عمانتل هذه المجسمات تشبههم“.

وسخر متابع بالقول: ”مركبة فضائية“.

وأوضح مواطن بشأن حقيقة الرموز: ”هذي لوحة إعلانات وخربانة ما تشتغل مو نابه .. قال رموز مبهمة قال“.

ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل الجهات المعنية بشأن مجسم متنزه القرم.