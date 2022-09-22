السعودية.. الرياض تحتفي بـ"اليوم الوطني 92" بعدة فعاليات

تحتفل العاصمة السعودية الرياض بـ“اليوم الوطني الـ92″ بأكثر من 50 فعالية، على مدار يومي الخميس والجمعة.

وكشفت أمانة منطقة الرياض، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن الفعاليات الترفيهية تزامنا مع اليوم الوطني السعودي.

ووفق صحيفة ”الوطن“ المحلية، أعلن المتحدث الرسمي للأمانة الدكتور علي الرويلي، أن الفعاليات ستقام في 23 موقعا على الأقل في مختلف أنحاء الرياض، لتشمل أكبر عدد من السكان، إضافة لتنوع الفعاليات المعنية ليصل عددها إلى نحو 50 فعالية.

وقال ”الرويلي“ إن الأمانة ستنظم ”مهرجانات الطرق“ في موقعين هما ”ممشى الفريان“ و“دكة الندى“.

وستقيم فعاليات من أبرزها المسرح التفاعلي، والكشافات المضيئة، والمعزوفات الوطنية، وجلسات بهوية وطنية، والعرضة السعودية، ومنطقة الأطفال، ومسيرات الخيل والإبل، جدارية الفسيفساء، غرفة الظلال، وعرض الصقور، وسعودي ماجيك شو، وغيرها من الفعاليات.

وأضاف أن 16 حديقة عامة ستشهد فعاليات تتضمن المعزوفات الوطنية، وتدريب الأطفال على العرضة، وجلسات بهوية وطنية، ومنطقة تصوير ثلاثية الأبعاد، والكشافات المضيئة، وفعاليات أخرى مصاحبة.

وتابع المتحدث الرسمي: ”في ديوانيات الغالين ستنظم الأمانة فعالية متحف الأولين، عرض الصقور، وألعاب الطاولة، وسؤال ولغز، الراوي، ووجبة العشاء، وفعاليات أخرى مصاحبة“..

وأضاف: ”في مركز المروة الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة، ستقيم أمانة الرياض العديد من الفعاليات أبرزها الرسم الحي، والعزف الوطني، والتعبير عن الهوية بصورة، وألعاب ترفيهية، وألعاب الواقع الافتراضي، وفود ترك، وعربة آيس كريم، ووجبة عشاء، وفعاليات مصاحبة“.

كما تنفذ الأمانة فعالية الضوء في ساحة الإمام محمد بن سعود من الساعة الثامنة مساءً حتى الرابعة فجرًا، وتتضمن الإضاءات الموجهة وإضاءات التتبع.