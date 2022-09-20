رخصة مجانية لقيادة الحياة الزوجية في السعودية

تشهد السعودية عشرات آلاف حالات الطلاق سنويا بمعدل أكثر من حالة طلاق كل ساعة، وهي ظاهرة منتشرة في غالبية بلدان العالم، لكن حمل رخصة قيادة الزواج في المملكة ربما يساعد الزوجين على حل خلافاتهما عبر عدة تقنيات اجتماعية بدلاً من الانفصال.

ويقدم مجلس شؤون الأسرة الحكومي، رخص قيادة الزواج بشكل مجاني، وهي متاحة لأي شخص يجتاز اختبارا بعد الخضوع لدورة معلومات عن بعد عبر موقع مجلس شؤون الأسرة على شبكة الإنترنت، ومن ثم يحمل رخصة قيادة الزواج.

وتستهدف الدورة المقبلين على الزواج وحديثي الزواج والأزواج الذين يعانون من مشاكل أسرية تؤدّي إلى الطلاق.

وتتضمن مسارات الدورة، مقاطع فيديو قصيرة يقدم فيها مختصون بالعلاقات الزوجية، معلومات ونصائح متنوعة، من ثم يتم سؤال المتقدم للتأكد من أنه شاهد المحتوى وفهم مغزاه من خلال الإجابة الصحيحة من بين عدة إجابات.

ويقدم البرنامج دورات تدريبية متخصصة تمنح خبرات واستشارات وتعلم الأزواج كيف يكونون شركاء ناجحين.

في المحور القيمي والأخلاقي يتم التعرف على أهم القيم التي يحتاجها الإنسان، لتكون حاكمة لحياتهم الزوجية، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وزيادة وعي المتدرب بقيمة الأسرة ومكانتها الكبيرة.

ويستهدف المحور الاجتماعي والنفسي تعريف المتقدم بكيفية فهم ذاته ومنشأ سلوكياته وبنية وخصائص الأسرة وأعضائها ومكونات العلاقات الاجتماعية وانعكاساتها ومهارات الاتصال الفعال وفهم ماهية التوافق الأسري العام، وعلاقته بنجاح الحياة الزوجية و يدرك الأزمات الاجتماعية التي تواجه الأسرة وعوامل بناء وهدم العلاقات، وأثر ذلك على حياته الزوجية.

وفي المحور الاقتصادي يتم التدريب على مهارات التخطيط المالي، وترشيد الاستهلاك، الادخار، والاستثمار، ومعرفة سلوكيات وفلسفات الصرف المختلفة، وتحديد المشاكل المالية المسببة لاضطراب الزواج، وكيفية التعامل معها، وتحديد الأولويات في المصاريف الأسرية وإدارة ميزانية الأسرة والمصاريف اليومية بشكل صحيح وبتخطيط سليم.

أما في المحور الصحي، فيتم التعرف على العادات الصحية الصحيحة وغير الصحيحة للممارسات الحياتية المختلفة، والتعرف على الفحوص المسبقة المؤهلة للزواج الصحي الآمن بدنيًّا ونفسيًّا، والتشجيع على القيام بها، وزيادة وعي الزوجين عن الممارسات الصحية والسليمة في الجانب الجنسي وتثقيف الزوجين حول تغيرات الحمل والولادة وتأثيراتها النفسية والعاطفية الصحية على حياتهم الزوجية.

وبعد اجتياز الاختبارات السابقة، يتوجب على المتقدم اجتياز الاختبار النهائي الذي يتضمن أسئلة من المسارات السابقة، ويتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز التقييم بنسبة لا تقل عن 70%.

وأنشأت السعودية مجلس شؤون الأسرة عام 2016، وتعول عليه في تحقيق أهدافها ببناء أسر متماسكة ومتمسكة بهويتها وقيمها ومساهمة في عملية التنمية في البلاد.